Conseils pour parents qui angoissent à l'idée de changer l'heure

Signe indéniable que l’automne est vraiment installé (encore plus que fêter l’Halloween pendant deux jours): on reculera l’heure dans la nuit de samedi à dimanche. Les jeunes vingtenaires se disent probablement: «Yeah! Les bars vont être ouverts une heure plus tard et je vais pouvoir dormir plus longtemps dimanche matin!» Mais ceux qui ont des enfants se disent sûrement, en sanglotant, en boule dans un coin: «je ne vais gagner AUCUNE heure de sommeil».

C’est que le changement d’heure affecte notre horloge biologique interne. Même chez les adultes, cela peut prendre quelques jours avant de s’adapter à ce nouvel horaire. Et chez les enfants, cela peut être un peu plus long. Reculer l’heure peut donc faire en sorte que votre tout-petit se réveille une heure plus tôt le matin, et soit plus irritable en fin de journée, malheureusement.

Pour que cette étape automnale se passe le plus en douceur possible chez vos petits (et dans votre maisonnée), le HuffPost Québec s’est entretenu avec le Dr Kevin Vézina, pneumologue pédiatre et directeur de la clinique et du laboratoire du sommeil au CHU Sainte-Justine. Voici ses conseils.

Amorcer une transition quelques jours à l’avance

Si cela est possible, on peut commencer à prévenir le changement à l’avance. Si on s’y prend une ou deux semaines à l’avance, par exemple, on peut repousser l’heure du repas et l’heure du coucher de 15 minutes par soir, pour assurer une transition plus en douceur.

Bon, si vous êtes en train de lire cet article, deux jours avant le changement d’heure, c’est probablement que vous n’avez pas déjà entamé ce changement de routine avec votre enfant (tout comme l’auteure de ces lignes). Mais il n’est pas trop tard!

Le Dr Vézina propose de repousser de 30 minutes l’heure du repas et du coucher ce soir et encore samedi: «Quand on peut faire au moins une petite transition, l’enfant ressent moins les effets du changement d’heure, c’est moins drastique.»

Une bonne routine

Si ce n’est pas déjà le cas, assurez-vous d’installer une bonne routine d’avant-dodo avec votre enfant. Selon le Dr Kevin Vézina, cela peut comprendre trois ou quatre activités calmes (toujours dans le même ordre autant que possible), comme prendre un bain, lire une histoire et chanter des chansons. Cela ne devrait pas durer plus d’une demi-heure.