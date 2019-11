Conseil des ministres: Trudeau fait plus de place aux Québécois

M. Trudeau a distribué les responsabilités dans 36 ministères et il s’est nommé un lieutenant québécois. C’est le Montréalais Pablo Rodriguez qui occupera ce poste en plus de celui de leader parlementaire.

C’est deux de plus qu’avant les élections fédérales d’octobre.

Le second mandat de Justin Trudeau s’entame avec plus de Québécois à la table du conseil des ministres. Ils seront 10, sans compter le premier ministre Trudeau.

Il y a ceux qui prennent du galon. En tête de cette liste, François-Philippe Champagne devient ministre des Affaires étrangères. Jean-Yves Duclos se voit confier le Conseil du Trésor. Pablo Rodriguez devra naviguer avec diplomatie les relations parlementaires en devenant leader du gouvernement aux Communes. Mélanie Joly continuera à être ministre des langues officielles mais on y ajoute un tout nouveau ministère de Développement économique, charge qui revenait auparavant au ministre de l’Innovation et des Sciences.

Des nouveaux venus

Et puis il y a les deux nouveaux venus. Marc Miller, élu pour la première fois en 2015, est un ami de longue date du premier ministre. Le député montréalais devient ministre des Services aux Autochtones. Son intérêt pour les Premières Nations – il apprend la langue mohawk – devrait lui être utile.

M. Trudeau a cependant choisi de ne pas puiser dans l’expertise de sa recrue Steven Guilbeault. Celui-ci devient ministre du Patrimoine canadien et non pas ministre de l’Environnement et des Changements climatiques.

C’est le Britanno-Colombien Jonathan Wilkinson qui a hérité du portefeuille de l’Environnement.

En arrivant à Rideau Hall, M. Guilbeault affichait un énorme sourire.

“J’accepte cet honneur-là avec beaucoup d’humilité”, a-t-il dit.

Les environnementalistes, eux, ont dit recevoir comme une gifle cette décision de M. Trudeau de se priver de l’expertise en changements climatiques de M. Guilbeault.

L’environnementaliste qui a fondé Équiterre estime que le ministère du Patrimoine lui va parce qu’il a déjà publié trois livres. “J’ai déjà fait un slam avec Richard Séguin, partagé la scène avec Diane Dufresne”, a-t-il ajouté, sans cesser de sourire.