Voici les 36 ministres du cabinet de Justin Trudeau

Voici les 36 ministres du second mandat de Justin Trudeau. Pablo Rodriguez est nommé lieutenant du Québec et voici les ministères de chacun. Les Québécois: Marie-Claude Bibeau (Compton-Stanstead) - Ex-employée de l’Agence canadienne de développement international et femme d’affaires. Dans le dernier mandat, elle a été ministre du Développement international, puis ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire. Ottawa a annoncé 1,75 milliard $ pour compenser les producteurs agricoles pour les pertes encourues par les accords commerciaux, mais l’argent se fait attendre. Mme Bibeau garde son poste au même ministère. François-Philippe Champagne (Saint-Maurice-Champlain) - Avocat, spécialiste du commerce international. L’homme politique hyperactif a été ministre du Commerce international, puis ministre de l’Infrastructure et des Collectivités dans le dernier mandat. Il monte maintenant en grade comme ministre des Affaires étrangères, dans un contexte de ratification du nouvel ALÉNA et en période trouble avec la Chine et l’Arabie saoudite, entre autres. Jean-Yves Duclos (Québec) - Économiste et professeur. Il a servi comme ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social dans le dernier mandat et a mis en place l’Allocation canadienne pour enfants. Il prend lui aussi du galon et tiendra maintenant les cordons de la bourse, en tant que président du Conseil du Trésor.

Justin Tang/La Presse canadienne Justin Trudeau et son conseil des ministres.

Marc Garneau (Notre-Dame-de-Grâce-Westmount) - Ancien officier de la Marine canadienne et premier astronaute canadien. Il est ministre des Transports depuis 2015, période durant laquelle il a mis en oeuvre une charte des droits des voyageurs aériens et a donné le feu vert à une voie de contournement à Lac-Mégantic qui se fait toujours attendre. Dans l’immédiat, le ministre des Transports qui garde son poste a une patate chaude entre les mains: le conflit de travail au Canadien National. Steven Guilbeault (Laurier-Saint-Marie) - Environnementaliste et cofondateur d’Équiterre. Élu pour la première fois, il accède au cabinet Trudeau et devient ministre du Patrimoine canadien. Une nouvelle qui a eu l’effet d’une «gifle» pour plusieurs environnementalistes consultés par La Presse canadienne, qui espéraient le voir au ministère de l’Environnement. Mélanie Joly (Ahuntsic-Cartierville) - avocate, ancienne candidate à la mairie de Montréal en 2013. Elle a été ministre du Patrimoine canadien de 2015 à 2018, où elle a dû défendre l’entente du fédéral avec Netflix. Elle est ensuite devenue ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie, un changement vu comme une rétrogradation par plusieurs. Après une bonne performance dans la dernière année, dans le dossier de l’Université de l’Ontario français entre autres, elle est récompensée dans ses efforts en devenant ministre du Développement économique et en gardant la responsabilité des langues officielles. David Lametti (LaSalle-Émard-Verdun) - Professeur en droit. Il a passé la majorité du dernier mandat à servir comme secrétaire parlementaire, d’abord pour la ministre du Commerce international, puis le ministre de l’Innovation, des Sciences et du Développement économique. Il est devenu ministre de la Justice et procureur général du Canada en janvier 2019, à la place de Jody Wilson-Raybould. Il garde ce poste et devra décider s’il accordera un accord de réparation à la firme SNC-Lavalin. Diane Lebouthillier (Gaspésie-Les Îles-de-la-Madeleine)

Sean Kilpatrick/La Presse canadienne Diane Lebouthillier

Ex-préfète de la MRC de Rocher-Percé. Elle est ministre du Revenu national depuis 2015. Pendant ce temps, elle a été la cible des attaques des partis d’opposition pour les ententes secrètes entre l’Agence de revenu du Canada et la firme KPMG. Elle demeure au poste. Marc Miller (Ville-Marie-Le Sud-Ouest-Île-des-Sœurs) - Avocat et ami personnel de Justin Trudeau. Il a servi comme secrétaire parlementaire de la ministre des Relations Couronne-Autochtones. Il est nommé au ministère des Services aux Autochtones où son intérêt pour les Premières Nations - il apprend la langue mohawk - sera mis à profit. Pablo Rodriguez (Honoré-Mercier) - Ex-président de l’aile québécoise du PLC. Dans le dernier mandat, il a été whip en chef du gouvernement et ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme. Il est maintenant leader parlementaire du gouvernement, un poste qui gagne en importance dans le contexte d’un mandat minoritaire. Bilingue, il pourra négocier avec tous les partis pour tenter de faire avancer le programme législatif. Les Ontariens: Anita Anand (Oakville) - Professeure de droit. Première élection fédérale, premier ministère. Elle est nommée ministre des Services publics et de l’Approvisionnement. Navdeep Bains (Mississauga-Malton) - Professeur et comptable. Depuis 2015, il est le ministre de l’Innovation, des Sciences et du Développement économique. Le gouvernement Trudeau a décidé, cette fois-ci, de répartir les ministères de développement économique par région plutôt qu’ils relèvent tous d’un même ministre de la banlieue torontoise. M. Bains garde donc la partie Innovation, Sciences et Industrie de son ancien ministère. Carolyn Bennett (Toronto-St. Paul’s) - Médecin de famille et ex-professeure. Elle a été ministre des Affaires autochtones, puis ministre des Relations Couronne-Autochtones dans le dernier mandat quand le ministère s’est scindé afin de mieux faire avancer la réconciliation. Elle garde la même responsabilité. Bill Blair (Scarborough Southwest) - Ex-chef de police. Dans le dernier mandat, il a piloté la légalisation du cannabis, puis a été nommé ministre de la Sécurité frontalière et de la Réduction du crime organisé. Il prend du grade et devient ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile.

Bill Blair devient ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile: https://t.co/X0nZwycaxY — PMcanadien (@PMcanadien) November 20, 2019

Bardish Chagger (Waterloo) - Ancienne adjointe politique. Dans le dernier mandat, elle a été ministre de la Petite Entreprise et du Tourisme, puis leader parlementaire du gouvernement. Elle est maintenant chargée du ministère de la Diversité et de l’Inclusion de la jeunesse, un nouveau ministère. Mona Fortier (Ottawa-Vanier) - Spécialiste en communications et marketing. Elle devient ministre de la Prospérité de la classe moyenne et ministre associée des Finances. Chrystia Freeland (University-Rosedale) - Journaliste et auteure. Elle a été ministre du Commerce international, puis ministre des Affaires étrangères où elle s’est démarquée par ses talents de négociatrice avec l’administration imprévisible de Donald Trump. Elle a réussi à négocier le nouvel Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM), mais il doit toujours être ratifié par le Canada et les États-Unis. Mme Freeland aura à rétablir des relations de travail avec les premiers ministres conservateurs cette fois-ci, comme ministre des Affaires intergouvernementales. Elle devient également vice-première ministre. Karina Gould (Burlington) - Spécialiste en commerce et activiste. Elle a pris les rênes des Institutions démocratiques en 2017, au moment où le gouvernement Trudeau a abandonné sa réforme électorale. La Commission des débats des chefs, critiquée par la campagne électorale, relève aussi de ce ministère. Elle devient ministre du Développement international.

Patricia Hajdu (Thunder Bay-Supérieur-Nord) - Ex-directrice d’un refuge. Elle a été ministre de la Condition féminine de 2015 à 2017, avant d’être nommée ministre de l’Emploi, du Développement de la main-d’oeuvre et du Travail. Elle prend du galon en se voyant confier le ministère de la Santé. Ahmed Hussen (York Sud-Weston) - Avocat, il est arrivé au Canada comme réfugié. Il a été ministre de l’Immigration dans le premier mandat. Il devient ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social. Catherine McKenna (Ottawa-Centre) - Avocate en droit international. Elle était ministre de l’Environnement et du Changement climatique depuis 2015. Après une fin de mandat et une campagne difficiles, où Mme McKenna a reçu des menaces et a dû bénéficier de protections supplémentaires, elle reçoit un autre ministère où elle pourra faire avancer un dossier qui lui est cher: le transport en commun. Elle devient ministre de l’Infrastructure et des Collectivités.

Sean Kilpatrick/La Presse canadienne Catherine McKenna (centre) était ministre de l'Environnement avant la dissolution du Parlement.

Marco Mendicino (Eglinton) - Avocat. Il est nommé ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté. Maryam Monsef (Peterborough-Kawartha) - Après avoir déçu au ministère des Institutions démocratiques, victime de l’abandon par le gouvernement Trudeau de la réforme électorale, on lui avait confié le développement international et le ministère des Femmes et de l’Égalité des genres. Elle garde ce dernier ministère et y ajoute le Développement économique rural. Bill Morneau (Toronto-Centre) - Président de Morneau Shepell, homme d’affaires. Celui qui est ministre des Finances depuis 2015 poursuit dans la voie de la continuité et garde son poste au cabinet. Mary Ng (Markham-Thornhill) - Ex-fonctionnaire. Élue dans une partielle en 2017, elle a été nommée ministre de la Petite Entreprise et de la Promotion des exportations en 2018. Elle garde ce ministère et on lui ajoute le portefeuille du Commerce international. Deb Schulte (King-Vaughn) - Conseillère municipale. Elle accède au conseil des ministres pour la première fois comme ministre des Aînés. Filomena Tassi (Hamilton West-Ancaster-Dundas) - Ex-commissaire dans une école catholique. Elle a été whip adjointe du gouvernement, avant d’être nommée ministre des Aînés en 2018. La voilà ministre du Travail. Les élus des Prairies: Dan Vandal (Saint-Boniface-Saint-Vital) - Métis de Winnipeg, il devient ministre des Affaires du Nord. Le libéral Justin Trudeau n’a pas fait élire de députés en Saskatchewan ni en Alberta. Les élus de Colombie-Britannique: Carla Qualtrough (Delta) - Avocate et athlète paralympique. Elle a été nommée ministre des Sports et des Personnes handicapées, puis ministre des Services publics et de l’Approvisionnement et de l’Accessibilité. Elle devient ministre de l’Emploi, du Développement de la main-d’oeuvre et de l’Inclusion des personnes handicapées.

Chris Wattie / Reuters Photo d'archives de Carla Qualtrough.

Joyce Murray (Vancouver Quadra) - Ex-ministre à l’Assemblée législative de la Colombie-Britannique. Elle a été nommée présidente du Conseil du Trésor et ministre du Gouvernement numérique après la démission de Jane Philpott au début de l’année 2019. Elle est délestée du Conseil du Trésor et garde ses responsabilités pour le Gouvernement numérique. Harjit Sajjan (Vancouver-Sud) - Lieutenant-colonel des Forces armées canadiennes. Il est ministre de la Défense nationale depuis 2015. Jonathan Wilkinson (Vancouver Nord) - Entrepreneur en environnement. Il devient le nouveau ministre de l’Environnement. Dans le dernier mandat, il a été secrétaire parlementaire de la ministre de l’Environnement, puis ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne. Les élus de l’Atlantique: Bernadette Jordan (South Shore-St. Margarets) - Agente de développement. Elle a été nommée ministre du Développement économique rural en janvier dernier, après avoir servi comme secrétaire parlementaire de la ministre des Institutions démocratiques pendant un an. Elle devient ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière. Dominic Leblanc (Beauséjour) - Avocat et ex-conseiller du premier ministre Jean Chrétien. Dans le dernier mandat, il a été leader du gouvernement à la Chambre des communes, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne et ministre des Affaires intergouvernementales et du Nord et du Commerce intérieur. Des problèmes de santé l’ont forcé à prendre une pause de la vie politique. Le voilà de retour comme président du Conseil privé.

Dominic LeBlanc devient président du Conseil privé de la Reine pour le Canada #polcanpic.twitter.com/PW2lhuDwi2 — TVA nouvelles (@tvanouvelles) November 20, 2019