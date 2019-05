Campement étudiant à l'extérieur du conseil général de la CAQ

Ils lui avaient donné rendez-vous à midi tapant, samedi, et souhaitaient qu’il soit accompagné du ministre de l’Environnement, Benoit Charette, et du ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge.

Des étudiants issus des collectifs “La Planète s’invite à l’Université”, “Pour le futur Mtl” et “Devoir Environnemental Collectif” réclament un entretien avec le premier ministre François Legault et comptent faire le pied de grue jusqu’à ce qu’il vienne à leur rencontre.

Louis Couillard, co-porte-parole de La Planète s’invite à l’Université, se réjouit d’avoir pu remettre en mains propres un rapport en réaction au budget provincial déposé ce printemps, mais reproche au ministre Charette de faire du “patinage politique”.

“C’est l’absence du mot “urgence″ dans le discours de M. Charette et de la CAQ qui est exaspérante, fait-il valoir. M. Charette nous entend, mais ne nous écoute pas.”

Albert Lalonde, coporte-parole de “Pour Le Futur” et élève de cinquième année au secondaire Joseph-François-Perreault, avoue se sentir impuissant face à ce qu’il désigne comme “l’obstination des gouvernements”.

“On parle de nos vies, de nos futurs. C’est quelque chose d’absolument fondamental et existentiel pour nous”, relève l’adolescent.

Le collectif “La Planète s’invite à l’Université” demande notamment la mise sur pied d’un programme d’éducation à l’environnement ainsi que l’adoption d’une loi climatique conforme aux recommandations du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat pour limiter le réchauffement planétaire à 1,5 degré Celsius.

“Pour Le Futur Mtl”, qui réunit des élèves du secondaire, partage ces revendications, tout comme “Devoir Environnemental Collectif”, de niveau collégial, qui réclame aussi l’interdiction des plastiques à usage unique et le retrait des investissements publics dans les énergies fossiles, entre autres.

“Qu’on le souhaite ou non, un changement radical doit être fait. Les solutions sont là. Il reste juste à les mettre en place”, avance Thomas Dufresne-Morin, qui fréquente le cégep Marie-Victorin.

“Soit on va se souvenir des caquistes comme ceux qui n’auront pas agi, soit on va se souvenir d’eux comme ceux qui auront eu le courage et la volonté (...) d’aller de l’avant avec une transition verte _ et pas sur 30 ans! C’est sur moins de 10 ans qu’il faut que ça se fasse.”