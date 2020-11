Congrès virtuel: la CAQ veut séduire les régions

THE CANADIAN PRESS/Jacques Boissinot

THE CANADIAN PRESS/Jacques Boissinot «L’avenir des régions n’a jamais été aussi prometteur», a prédit le chef de la CAQ. (photo d'archive)

QUÉBEC — Moins de deux ans avant la prochaine échéance électorale, la Coalition avenir Québec (CAQ) met résolument le cap vers la séduction des électeurs habitant en région, cherchant déjà à consolider son emprise sur tout le territoire.

Durant le congrès spécial virtuel du parti, samedi, le mot «régions» était sur toutes les lèvres. Tant le premier ministre François Legault que plusieurs de ses ministres ont insisté pour affirmer que des efforts soutenus seraient faits de la part du gouvernement au cours des deux prochaines années pour améliorer le sort des régions.

En 2018, la CAQ a pris le pouvoir grâce à sa conquête de pratiquement toutes les régions, sauf quelques poches de résistance, notamment le Bas-St-Laurent, la Gaspésie et la Côte-Nord. Avec seulement deux députés, elle est pratiquement absente de l’île de Montréal.

Le gouvernement semble donc déterminé à répéter l’exploit en 2022, en multipliant les annonces de développement régional d’ici là.

«L’avenir des régions n’a jamais été aussi prometteur», a prédit le chef de la CAQ.

Samedi, les engagements électoraux du parti de François Legault de 2018 ont été réaffirmés, avec promesse de respecter l’échéance de 2022: Internet haute vitesse sur tout le territoire, développement de l’agriculture en serre à longueur d’année, meilleur soutien aux petites et moyennes entreprises (PME), transfert des fonctionnaires en région, révision du régime d’aménagement forestier, investissement dans le transport aérien, le transport collectif et le maintien des actifs de voirie locale, etc.

Le développement des régions «c’est dans l’ADN de la CAQ», a dit son chef, disant miser sur la promotion du développement économique du Québec dans les mois qui viennent. Le ministre des Finances, Eric Girard, présentera sa mise à jour jeudi et devrait faire des annonces à cette occasion visant à relancer l’économie, durement frappée par la pandémie.

Cette relance se fera sur de nouvelles bases et «dans une nouvelle direction», notamment en tenant compte de nouvelles pratiques: le télétravail, les achats en ligne et l’intelligence artificielle.

Le chantier qui vise à profiter «à toutes les régions du Québec» sera celui intitulé «Fabriqué au Québec», destiné à accroître la production locale et l’achat local, pour rendre «le Québec plus autonome» en divers domaines.