Ottawa discute avec les provinces pour offrir des congés de maladie payés

Adrian Wyld/La Presse canadienne via AP

Adrian Wyld/La Presse canadienne via AP Justin Trudeau a indiqué (photo d'archives)

EN VIDÉO: «personne ne devrait avoir à choisir entre prendre un congé de maladie et payer ses factures»

M. Trudeau dit que son gouvernement va également examiner d’autres mécanismes à plus long terme pour appuyer les travailleurs qui ont besoin d’un congé de maladie.

Il s’agissait là d’une demande du NPD pour appuyer la proposition du gouvernement d’adopter un Parlement hybride, en personne et via des écrans, quatre jours par semaine.

Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé que le gouvernement fédéral va poursuivre ses discussions avec les provinces et les territoires pour offrir dix journées de congé de maladie payées par année.



Le parti exigeait plus d’aide pour les coûts fixes pour les petites entreprises et une formule de la PCU et PCUE qui ne pénalisait pas le retour au travail.

Pour ces deux conditions, le gouvernement lui a dit “non”, a déclaré le chef Yves-François Blanchet lors d’une conférence de presse lundi matin.

Les conservateurs ne soutiennent pas la motion du gouvernement pour le retour à la Chambre des communes, mais ne s’opposeront pas à ce qu’elle soit votée, a déclaré la porte-parole Josée Morissette.

Aide aux loyers

Depuis lundi matin, les propriétaires de logement peuvent présenter une demande pour toucher le Programme d’aide d’urgence du Canada pour le loyer commercial.

Les propriétaires qui ont jusqu’à 10 locataires admissibles situés au Québec, en Colombie-Britannique, en Alberta ou dans la région de l’Atlantique, vous pouvez faire leur demande dès lundi.