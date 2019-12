Congé parental: le cri du coeur d’une maman adoptante

Inutile de dire que, comme de nombreux nouveaux parents, Marielle Tardif et son conjoint ont trouvé la première année avec leur fils éprouvante. Et quatre ans plus tard, ils allaient vivre des défis encore plus importants lorsqu’ils sont devenus parents une deuxième fois, cette fois d’une petite fille de 18 mois, elle aussi adoptée en Corée du Sud.

Un choc pour toute la famille

«Quand ma fille est arrivée, ça a été plus rock and roll», raconte l’enseignante qui travaille auprès d’élèves du secondaire en difficulté d’apprentissage.

Les trois jours passés en Corée avant le retour au Québec ont particulièrement marqué la maman, qui croyait pourtant savoir à quoi s’attendre comme il s’agissait de son deuxième enfant.

«Je me souviens, elle mettait ses petits souliers sur le bord de la porte dans la chambre d’hôtel parce qu’elle voulait retourner dans sa famille d’accueil», confie Mme Tardif. «Elle faisait de grosses, grosses crises.»

La mère adoptante estime que la plupart des gens comprennent mal à quel point le processus d’adoption est un choc pour tous les membres de la famille. «Les gens s’imaginent toujours que c’est le fun; on prend l’avion, on fait un voyage. Mais ça n’a rien d’un voyage d’agrément», rappelle-t-elle.

«Moi, je n’ai pas eu neuf mois avec mon enfant biologique dans mon ventre pour me préparer. J’ai pris un vol de 13 heures et quand on est revenu trois jours plus tard, on était une famille. C’est déstabilisant!»

«À mon fils, j’ai ressenti beaucoup de culpabilité parce que la famille d’accueil chez qui on est allé le chercher était extraordinaire. Je me suis sentie un peu rejetée pendant deux semaines parce qu’il ne me montrait pas les mêmes signes d’affection qu’avec sa famille d’accueil.»

Et c’est sans compter le traumatisme de l’abandon et du déracinement pour les enfants.

«On est des étrangers quand on arrive. On n’a pas la même physionomie que les visages auxquels ils sont habitués, on sent bizarre. C’est un gros, gros choc pour eux. C’est énorme», insiste Mme Tardif.

«Des fois on a l’impression qu’un bébé naissant, c’est plus difficile, parce qu’il faut s’en occuper constamment, qu’il ne dort pas, qu’on doit le nourrir. Mais avec un enfant qui arrive comme ça, c’est la même chose. Il faut s’en occuper constamment», illustre-t-elle.

«Ce sont les enfants qu’on discrimine»

Si Marielle Tardif a accepté de partager les défis vécus par sa famille, c’est pour souligner l’importance d’offrir aux parents adoptants le même congé qu’aux parents biologiques par le truchement du Régime québécois d’assurance-parentale (RQAP).