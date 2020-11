Ceux qui trépignent à l’idée d’organiser leurs vacances de Noël risquent d’avoir une meilleure idée de ce qui les attend à 17h jeudi, alors que le premier ministre François Legault tient une conférence de presse en compagnie des ministres de l’Éducation et de la Santé, et du directeur national de santé publique.

Mardi, le premier ministre avait évoqué la possibilité de prolonger les vacances scolaires d’une ou deux semaines en janvier, afin de limiter la propagation de la COVID-19 dans les écoles après les rassemblements festifs. M. Legault avait aussi semblé écarter la possibilité d’offrir de l’enseignement en ligne pendant cette période.

Le premier ministre avait promis lors du même point de presse que les détails concernant cette possible prolongation du congé scolaire et le type de rassemblements qui seront permis pour les Fêtes seraient dévoilés «dans les prochains jours» et avant le 25 novembre, afin de laisser un mois «à ceux qui vont préparer la dinde et les tourtières» pour s’y préparer.

Des préposés aux services de garde des écoles ont déjà fait connaître leur opposition à la possibilité que leurs services soient maintenus s’il devait y avoir congé pour les enseignants et les élèves.

Mercredi, le ministre de l’Éducation de l’Ontario, Stephen Lecce, a annoncé qu’il renonçait à prolonger les vacances scolaires, estimant que les protocoles actuels dans les écoles suffisaient à assurer la sécurité des écoliers.

Avec La Presse canadienne