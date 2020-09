Du confinement aux vacances, j'ai passé 6 mois à chercher l'équilibre avec mes enfants

ImagineGolf via Getty Images

Clap de fin sur un été un peu particulier. Un été qui a fait suite à plusieurs semaines de confinement. Pour ma part, c’est un rideau qui tombe sur près de six mois quasiment non-stop avec mes jumeaux de bientôt quatre ans. Et un des mots de ces six mois (bien après évidemment les 300 000 «papaaaaaa») est définitivement le mot ÉQUILIBRE. Comme beaucoup de parents, je crois, la recherche de ce fameux équilibre a pris encore plus de sens cette année. Être parent, c’est, de façon permanente, marcher sur un fil. Chercher l’équilibre pour éviter de tomber… Et s’il n’y avait qu’un seul équilibre, ce serait presque simple! Mais bien entendu, il s’agit de trouver LES équilibres. Des mois en équilibre L’équilibre dans l’éducation de mes jumeaux (entre le cadre strict et la liberté), je parle là de réussir à donner le cadre structurant tout en les laissant développer leur personnalité. Et bien évidemment, avec des jumeaux (et c’est souvent la même chose avec deux enfants d’âges différents), ce qui fonctionne pour l’un ne fonctionne pas forcément pour l’autre. Pour une même activité, l’un peut exprimer un besoin d’accompagnement quand l’autre un besoin de grande autonomie. Et les deux typologies de besoins sont légitimes! À nous, parents, de nous adapter et de trouver l’équilibre dans l’éducation que l’on souhaite transmettre. Vous avez envie de raconter votre histoire? Un événement de votre vie vous a fait voir les choses différemment? Vous voulez briser un tabou? Vous pouvez envoyer votre témoignage à propositions@huffpost.com et consulter tous les témoignages que nous avons publiés. L’équilibre dans l’éducation entre moi et les autres. Quand je parle des autres, je parle des proches, familles et amis (pas du parent que l’on croise au coin d’une rue et qui veut nous partager un conseil non sollicité!). C’est réussir à rester à l’écoute des conseils et remarques sans pour autant perdre ce en quoi l’on croit (ni s’énerver). Et quand ces remarques viennent des proches, forcément l’impact peut être important sur nous. Les «Tu es trop laxiste», «Tu n’es pas suffisamment sévère», «Tu passes trop de temps avec eux», «Tu es trop “Papa Poule”»… Bref, dès qu’il y a un «trop», ça ne sent pas bon! Mettre à distance toutes ces injonctions, tout en les écoutant, pour ne pas se perdre, c’est un gros défi du parent équilibriste!

Pascal Van Hoorne

L’équilibre dans le couple. Un couple de parents, c’est une équipe qui se doit d’être soudée pour la cohérence. Mais même avec une ligne commune, comme être parent signifie marcher sur un fil, le pas de côté peut vite faire vaciller le fil… et donc l’équipe. L’équilibre des temps: avoir plein de temps pour les enfants... mais aussi du temps pour soi sans eux. C’est un sujet hyper tabou. «Quoi, tu pars seul durant quatre jours en laissant tes enfants?»… Pourtant, je suis persuadé que les différents piliers de vie - la famille, la job, la vie sociale… - reposent sur un pilier: SOI! Prendre soin de soi est ultra nécessaire pour prendre soin de ses enfants (comme en cas d’urgence en avion: on met le masque à oxygène d’abord à soi avant de le mettre à nos enfants). Et c’est loin d’être accepté… J’ai pu le faire cet été… et ça permet de recharger les batteries! L’équilibre entre la déconnexion et les envies de projets professionnels pour la nouvelle saison. Avec le confinement, puis les crises sanitaires et économiques, l’équilibre vie professionnelle-vie personnelle a été mis à mal (nooonnn, le télétravail avec des enfants à la maison n’est pas le VRAI télétravail). Cet été, j’ai passé pas mal de temps à trouver le bon équilibre… L’équilibre entre l’alcool et l’eau durant ces vacances (naaaannn je déconne! Jamais d’eau l’été, c’est une règle!) L’équilibre entre le plaisir et la fatigue, et entre l’instant présent et l’organisation des jours suivants. Pas toujours facile de s’y retrouver… L’équilibre, c’est un sujet qui a toute mon attention depuis la naissance de mes enfants et sur lequel je travaille pas mal! Et c’est pour moi une histoire de curseur à placer sur le fil de la vie... Et parce que c’est la vie, ce n’est jamais complètement le même fil, et ça demande régulièrement des ajustements… Mes résolutions de rentrée pour gagner en équilibre

Pascal Van Hoorne Le soleil qui se couche sur cet été un peu particulier. Cette photo de mes jumeaux admirant le soleil qui quitte le jour (photo sans filtre!) restera une de mes préférées de mon été.