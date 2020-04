Le confinement et le télétravail m'incitent à remettre ma productivité en question

Rafail Aretakis via Getty Images

Pour moi, l’idée de travailler confinée et donc de télétravailler était plutôt plaisante. J’aime beaucoup travailler et l’occasion de le faire dans le confort de mon appartement, en créant une bulle impénétrable dont la température serait parfaite et la pollution sonore sous contrôle, était très attrayante. Mais, la réalité correspondant rarement à l’idée que l’on se fait d’elle, j’ai rapidement été confrontée aux autres télétravailleurs: ceux qui sont musiciens et peuvent passer une demi-heure à répéter les trois mêmes notes, ceux qui parlent très fort au téléphone. Oui, je vis dans un immeuble fait de murs en papier. Il a aussi fallu composer avec mon chat dont la tâche quotidienne consiste à inlassablement faire des allers-retours sur mon clavier ou à exprimer son mécontentement en lâchant silencieusement des petites flaques de pipi sur mon bureau. Tout cela m’a aussi obligée à revoir mes priorités. Double confinement J’ai dû réapprendre à me concentrer, me découvrir une faculté à m’immerger dans mon travail pour créer une deuxième bulle, à l’épreuve de tout. Mes deux premiers jours de confinement furent donc consacrés à exécuter toutes mes tâches habituelles dans le brouhaha de ma propre musique, pour fuir le bruit des autres. Une fois que j’eus maîtrisé ce premier élément, un autre problème s’est présenté à moi: celui du temps passé à travailler.

En effet, travailler chez soi devant un écran, les rideaux occultants tirés de bout en bout, vous empêche de voir le temps défiler, de voir la lumière du jour qui décline. Immergée et presque en sous-marin, j’ai fini par me déconnecter de tout le reste et j’ai commencé à travailler très tard dans la nuit, trouvant toujours une tâche quelconque à vérifier ou à revoir. Évidemment, ce comportement n’était pas nouveau chez moi parce que, comme je l’ai dit plus haut: j’adore travailler. Mais la sollicitation constante et presque oppressante de mes amis et proches sur les réseaux sociaux m’a permis de constater un déséquilibre très important entre le temps consacré à leur répondre et celui que je passais à bosser. La place du travail Au final, sans me dégoûter du travail, mon confinement m’a permis de réaliser la place trop importante que je lui accordais. Sans changer du tout au tout ma façon de considérer le travail, le temps que le confinement me fait gagner en m’empêchant de voir mes amis ou de profiter de la lumière du jour me permet désormais d’interroger ce surinvestissement et de le modifier petit à petit, bien que les jours qui passent me font réaliser que la possibilité de travailler à plein temps est une vraie chance.

Se rendre sur son lieu de travail s’accompagne de rituels et de moments qui rythment notre activité, ces moments peuvent même nous aider à être plus efficaces