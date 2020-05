J'ai choisi de vivre le confinement seule et je n'ai aucun regret

Lorsque ma mère m’a demandé si je voulais quitter Londres, ma réponse a été simple: de nombreuses raisons faisaient en sorte qu’il valait mieux que je reste là où j’étais. J’avais déjà fait des réserves de nourriture, je risquais facilement d’être infectée à l’aéroport, et je pouvais mieux me concentrer sur mon écriture en étant seule. Et aussi, soyons honnêtes, ne nous serions-nous pas entretués, tôt ou tard, coincés sous le même toit sans aucune issue?

Lorsque la pandémie s’est aggravée, le logement où j’habite a commencé à se vider, et tout le monde était en train de se demander mutuellement «quand on prévoyait de rentrer chez nous». En quelques jours, les frontières entre les pays ont fermé, les possibilités de voyager se sont faites de plus en plus rares et la bâtisse s’est vidée rapidement.

On pourrait être tenté de dire que c’est la meilleure issue pour tout le monde. J’ai été en quarantaine pendant 14 jours de toute façon et en vivant seule, je protège ma famille. Mais ce que je fais va beaucoup plus loin que l’amour de ma famille.

La plupart de mes choix de vie sont alimentés par mon besoin de solitude, d’ordre et d’indépendance, et par le sentiment de sécurité que ces choses me procurent. Partager l’espace avec les autres à long terme me terrifie plus que tout.

Mon besoin d’intimité, je crois, est la conséquence des pires moments passés avec mon trouble alimentaire. Même si mes habitudes ne sont pas aussi destructrices qu’elles l’étaient autrefois, elles font écho en moi et ça implique que je ne suis jamais vraiment seule. Même si je ne me fais pas vomir et que je ne cache pas de paquets de chocolat dans ma chambre, je sursaute encore lorsque quelqu’un perturbe mon rituel du soir. Si je suis complètement seule, sans personne pour frapper à ma porte ou m’observer, je me sens indépendante et autonome.

Vivant seule, enfermée, lors de mes bonnes journées, je réussis presque à me faire croire que tout est normal. Je fais mon café, je lis et j’écris, j’essaie d’étudier. Je suis un peu trop excitée à l’idée de préparer mes repas de la journée. Je me laisse aller à la spontanéité dans mon cadre parfaitement organisé. Et aucune partie de mon corps n’est tendue - je n’ai pas à préparer cinq scénarios potentiels pour une conversation, ni à me protéger de la surcharge sensorielle. Je suis capable de respirer librement, sans avoir à me rappeler comment «être humain» correctement.

Les mauvais jours? La solitude m’amène à m’intéresser aux nouvelles, et ne me fait pas oublier la réalité de ce qui se passe. Pour ne pas penser, j’écris des nouvelles (très mauvaises), et je m’assois sur mon canapé avec un livre à la main, en faisant semblant de lire et en étant perturbée par des idées de nouvelles (très mauvaises). Je commence à me demander: comment ça se vit, la solitude? C’était une constante, mais je ne m’en souviens plus.