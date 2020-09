Un reconfinement par région au besoin, indique Legault

Le premier ministre François Legault a mentionné que si son gouvernement imposait un reconfinement, il le ferait seulement dans les régions où les éclosions importantes de la COVID-19 seront constatées.

«Ce qu’on va faire, ce sont des tests de façon beaucoup plus importante pour identifier exactement le territoire où il y a des éclosions. Et si jamais - on n’est pas là - si jamais il y avait du confinement, ce sera par région et sous-région», a-t-il affirmé lors d’une conférence de presse à Saint-Raymond, dans le comté de Portneuf, jeudi.

Il a toutefois précisé qu’il n’est pas question pour le moment d’imposer un reconfinement au Québec.

Pour l’instant, il n’a pas l’intention non plus de fermer les bars. Le premier ministre n’exclut pas de le faire si d’autres éclosions comme celle qui a commencé dans un bar à karaoké à Québec se produisent.

Certains des cas de COVID-19 dans les écoles de Québec sont directement liés à la soirée karaoké du 23 août dernier au bar Kirouac, a confirmé mercredi le CIUSSS de la Capitale-Nationale.

EN VIDÉO: Legault confirme la possibilité de reconfiner par région