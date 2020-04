Voilà qui tombe très bien si vous avez des enfants (ou êtes un grand enfant). Les Éditions Albert-René lancent ce mercredi 1er avril le premier numéro - numérique à 100% - de leur hebdomadaire, intitulé Irréductibles avec Astérix. Un magazine à retrouver ici, qui montre le fameux village gaulois confiné pour «vaincre le virus et protéger les plus fragiles».

Dans ce numéro de 28 pages, on retrouve des extraits des aventures du célèbre Gaulois et de ses acolytes, et l’on découvre ou redécouvre les voyages d’Astérix et Obélix en Égypte, en Bretagne ou encore en Hispanie.

Des activités pour se divertir

On retrouve dans ces 28 pages de la lecture, mais aussi de nombreuses activités qui devraient ravir les enfants en cette période de confinement. Du jeu des 7 différences au rébus, en passant par le coloriage ou l’explication de citation latine, il y a de quoi faire.