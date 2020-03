Le confinement n’est pas une compétition, arrêtons de nous culpabiliser

J’ai déjà appris plusieurs trucs après quelques jours de confinement: 1. Il y a 5439 pâtes en moyenne dans un paquet de 250 g de coquillettes, 2. Il n’y a pas de «bonne» ni de «mauvaise» façon de gérer la crise inédite qu’on traverse tous, pourvu qu’on respecte les consignes sanitaires à la lettre et qu’on ne mette pas en danger la vie d’autrui.

Le coup du nombre de pâtes dans un paquet est une blague qui circule sur les réseaux depuis lundi soir, soit depuis les toutes premières secondes officielles du confinement. Ça en dit long sur la dextérité arithmétique du Français moyen placé en condition extrême (sur son canapé, donc), ou sur sa capacité d’attention et sa résistance à l’ennui qui sont celles d’un moucheron hyperactif.

Comment peut-on s’ennuyer alors que l’on passe de plus en plus d’heures sur Internet et que la connexion permanente permet de se changer les idées avant même d’en avoir formulé une seule? Suis-je la seule ici à avoir 59 onglets ouverts dans la tête en permanence et du mal à finir un texto ou à me souvenir de ce que j’étais venue chercher dans la pièce à côté il y a moins de dix secondes?

La pression de l’injonction

À titre personnel, cette injonction nouvelle à se remplir l’esprit de savoirs et/ou de distractions en tous genre pendant le confinement, ces milliers d’articles qui t’expliquent comment tirer profit de la moindre seconde disponible pour organiser, ranger, classer, trier, rattraper, anticiper, optimiser, mettre à jour; bref, cette rationalisation du vide me colle une pression pas possible et fait exploser mon taux de culpabilité déjà largement au-dessus de la normale en période standard.

Mon amie Céline, qui me connaît mieux que je ne me connais moi-même, affirme que si la culpabilité était une discipline olympique, je serais médaillée d’or, car je culpabilise comme d’autres nagent, courent ou font du crossfit – ma mauvaise conscience est ma kettlebell.

J’ai culpabilisé bien avant que ce soit à la mode, parce que je suis une early adopter, bien sûr (je travaille dans la presse féminine, t’sais…), mais aussi et surtout parce que je suis une femme, ce qui me prédispose à me sentir coupable, d’une part parce que ça fait plus de 2000 ans que l’on nous rabâche à mes congénères et moi que tout est de notre faute et d’autre part, parce que l’attention aux autres et la remise en question permanente font partie du starter pack de la féminité.

L’ère du «shaming»

Mais la période actuelle fait tout pour encourager ce talent naturel. En effet, le tournant de la décennie est celui du shaming généralisé nourri par les réseaux sociaux et incarné par Greta Thunberg, dont le discours - 100% légitime et nécessaire - résume le paradoxe de l’époque.

«How dare you?» consommer toujours plus, prendre l’avion, manger de la viande, faire fondre la banquise, continuer de niquer la planète sans son consentement… Alimentée par la délation et la culpabilité, la honte, ce sentiment autrefois personnel, est devenu un état collectif.