Le confinement m'a donné la chance de vraiment connaître mes enfants. Ça me manquera.

Nous avons vécu plus longtemps dans notre maison ces cinq derniers mois que depuis les huit années où on y habite.

Je vis des sentiments contradictoires. Je sais que mes enfants ont besoin de retourner à l’école, mais le rythme plus lent lorsqu’ils sont à la maison me manquera. Je m’ennuierai de voir notre famille faire face à la pandémie ensemble, en partageant chaque repas dans notre petit coin du monde. Je m’ennuierai de ce terrain de jeu qu’est la maison pour eux.

L’école vient de recommencer et notre vie réelle reprend son cours. Les devoirs, les matinées et les soirées précipitées, les activités parascolaires et d’autres événements du calendrier habituel qui n’ont pas eu lieu à cause de la COVID-19 retrouveront leur chemin sur le tableau blanc de la cuisine.

«Il y a encore plus de rouge, Dada, donc je peux ressembler à un vrai ninja», me dit-il, ce qui explique pourquoi il a mis son chandail à l’envers.

Ça a été difficile, plus difficile que je n’aurais cru. Mes enfants m’ont vu m’adapter au télétravail et à mon rôle de père à la maison. Et nous étions parmi les plus chanceux. D’autres familles ont beaucoup plus de difficultés que nous. Nous vivons dans une maison de banlieue de taille décente, avec une cour et un stationnement. Nous avons tous les deux des emplois stables et bien rémunérés, avec une relative flexibilité. Beaucoup doivent composer avec tout le contraire.

Pourtant, maintenant que cette période est terminée, je me demande si je ressens des émotions similaires à celles que peuvent vivre les parents qui ont le syndrome du nid vide lorsque leurs enfants adultes quittent enfin la maison. Un mélange de réalisme et d’optimisme pour la prochaine étape de la vie, un mélange d’inquiétude et de nostalgie face au passé.

Quelle que soit l’émotion, je suis reconnaissant que cette période m’ait donné une chance unique de vraiment aller à la rencontre de mes enfants. Ça me manquera.

Les défis de la pandémie ont fait ressortir le meilleur de nous

En mars dernier, ma femme (enseignante au secondaire) et moi avons décidé de foncer tête baissée, de nous mettre au travail et de faire de notre mieux pour équilibrer nos engagements.

Nous avons réparti notre temps de manière à donner aux enfants (un garçon de six ans et une fille de huit ans) la meilleure expérience possible tout en continuant à travailler. Au début, mon quart de travail était très tôt, puis il s’est étendu jusqu’à quelques heures dans l’après-midi. Ma femme a pris les choses en charge beaucoup plus que moi. Elle était responsable de la logistique pour notre famille, par exemple, en planifiant la plupart des repas et en veillant à ce que les enfants suivent leurs cours en ligne.

Pourtant, même si j’en avais moins sur les épaules à la maison comparativement à elle, je n’étais pas aussi fort que ma conjointe.

Avoir un travail exigeant, très prenant (mais flexible), et le fait d’attendre des enfants qu’ils fassent preuve d’un bon comportement sont effectivement des éléments qui ont conduit à des conflits. Je mettais le tout de côté parce que j’étais occupé par autre chose au travail. J’ai parfois perdu patience trop vite quand un enfant brisait ou faisait tomber quelque chose, ou quand ils disaient des mauvais mots ou ne m’écoutaient pas. J’étais trop facilement frustré s’ils ne voulaient pas faire de vélo ou jouer au basket pendant «mon temps», ou s’ils demandaient constamment une collation, ou encore s’ils refusaient simplement de s’occuper.

Trop souvent, j’avais l’impression de ne pas vivre le moment présent.