Confiné avec mes dépendances, j’ai tout arrêté

J’ai dû faire face à tous les complexes et les peurs que je taisais depuis cette première cigarette, parce que oui, j’ai tout arrêté d’un coup et ça n’a pas été facile. Cependant, ma copine et ma famille m’ont soutenu à fond, même si je leur en ai fait voir de toutes les couleurs. Ce fut un combat contre mes démons. J’avais enseveli une partie de moi depuis des années. Le deuil de mon père, décédé trop jeune, et la honte de mon corps squelettique faisaient partie des spirales de pensée que je voulais à tout prix éviter. Les substances s’évacuaient petit à petit de mon corps, entrecoupées de moments dépressifs ou tendus. Je pouvais rester léthargique ou alors m’énerver contre mes proches pour un rien.

J’ai compris que le travail sur moi-même se terminait quand je me découvris une passion pour le sport à la maison qui m’aida pendant ces trois mois solitaires. J’en faisais tous les jours, c’était génial. J’avais trouvé une nouvelle manière de libérer des endorphines dans mon corps et de me sentir bien. J’ai même fait attention à ce que je mangeais et je suis devenu végétarien. Faire face à l’inconfort physique et psychologique pour aller mieux était devenu mon nouveau quotidien. Honnêtement, cette période aura été la plus éprouvante de ma vie! Vous avez envie de raconter votre histoire? Un événement de votre vie vous a fait voir les choses différemment? Vous voulez briser un tabou? Dénoncer une situation? Vous pouvez envoyer votre témoignage à propositions@huffpost.com et consulter tous nos témoignages.

Autant dire que, maintenant, je croque la vie à pleines dents et je découvre de nouvelles choses. Chaque matin, je veux devenir une meilleure personne, contrairement à avant où je voulais m’autodétruire. J’ose enfin me regarder dans le miroir et je suis fier d’avoir un corps qui redevient peu à peu en forme et musclé. Je pensais que mes amis fumeurs me verraient d’une façon différente et me lâcheraient petit à petit. Pas du tout, ils sont super fiers de moi et je pense intérieurement que ça leur a mis un petit coup à l’ego de voir que même moi, qui étais un pompier, j’ai réussi à arrêter avec ma propre volonté.