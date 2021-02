«Confessions»: une bande-annonce intrigante pour le nouveau film de Luc Picard

Christal Films Productions Inc.

Christal Films Productions Inc. Luc Picard interprète le rôle principal dans «Confessions».

Les Films Opale ont dévoilé, ce vendredi 19 février, les premières images de Confessions, le nouveau long métrage réalisé par Luc Picard.

Le film est une adaptation du livre Gallant: confessions d’un tueur à gages, écrit par les journalistes Éric Thibault et Félix Séguin et paru en 2015.

Nous suivrons le parcours de Gérard Gallant, un homme qui, dans l’ombre de sa vie en apparence tout ce qu’il y a de plus banale, était en fait l’un des tueurs à gages les plus prolifiques du Québec moderne, ayant orchestré quelque 28 meurtres et une quinzaine d’attentats pour le compte de différentes organisations criminalisées.

Scénarisé par Sylvain Guy (Louis Cyr, Mafia Inc., Monica la mitraille) et produit par Christian Larouche, Confessions met en vedette Luc Picard dans le rôle principal, ainsi qu’Éveline Gélinas, Emmanuel Charest, David La Haye, Sandrine Bisson, Louise Portal, Bobby Beshro, Catherine De Léan, Dany Boudreault, Raymond Cloutier, Jean-François Boudreau et Julie Ménard.

Aucune date de sortie n’a été confirmée pour le moment, si ce n’est que le film prendra l’affiche au cours de l’année 2021, assurément lorsque les conditions seront plus favorables à son succès en salles.