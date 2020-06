Racisme: le Québec est dû pour une «évolution tranquille», dit Legault

«C’est urgent de combattre le racisme. On va vous annoncer prochainement comment on va prendre de front ce mandat pour être capable d’avoir des résultats au Québec, a-t-il expliqué. [...] Il faut que le Québec évolue, de la même façon qu’on a évolué pour que les francophones et les femmes retrouvent leurs droits. Il est temps qu’on lutte contre le racisme et qu’il y ait une évolution.»

Plus tôt dans la journée, Justin Trudeau s’est dit favorable à ce que les policiers portent des caméras corporelles pour que leurs interventions soient filmées. M. Legault ne s’est pas dit contre l’idée et a souligné qu’il ne faut exclure aucun moyen pour l’instant.

En ce qui concerne la pandémie, M. Legault a qualifié de très encourageants les derniers chiffres concernant le nombre de cas, de décès et d’hospitalisations en lien avec la COVID-19, au Québec.

Il estime que le moment est venu de permettre de petits rassemblements familiaux ou entre amis à l’intérieur, non seulement à l’extérieur.

De dimanche à lundi, six décès se sont ajoutés au bilan de la COVID-19, amenant le total à 4984 depuis le début de la crise. Il s’agit d’une deuxième journée de suite avec moins de 10 décès au Québec.

M. Legault se trouvait à la Place des Arts en compagnie de la ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle McCann, et du directeur national de la santé publique, Horacio Arruda.

Avec La Presse canadienne.