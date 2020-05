Le déconfinement ira de l'avant à Montréal dès la semaine prochaine

On compte 5437 cas en Montérégie, 4760 à Laval, 3435 en Lanaudière et 2319 dans les Laurentides.

Elle a toutefois précisé que la reprise serait plus graduelle dans la grande région de Montréal.

Il s’agit de la journée où on le moins de décès ont été enregistrés depuis le 12 avril.

Au Canada

Il y a eu plus de 1,3 million de tests administrés au Canada jusqu’à dimanche. Environ 5 % d’entre eux ont détecté la maladie.

Jusqu’à maintenant, on a recensé 78 015 cas confirmés ou probables dans l’ensemble du pays. Plus de la moitié des personnes atteintes sont dorénavant jugées guéries.

La COVID-19 a provoqué la mort de 5839 Canadiens.

Distribution des cas au pays, selon les plus récents bilans provinciaux et territoriaux: 43 627 cas au Québec, dont 3596 décès; 22 957 cas en Ontario, dont 1904 décès; 6644 cas en Alberta, dont 127 décès; 2428 cas en Colombie-Britannique, dont 141 décès; 1043 cas en Nouvelle-Écosse, dont 55 décès; 591 cas en Saskatchewan, dont six décès; 289 cas au Manitoba, dont sept décès; 260 cas à Terre-Neuve-et-Labrador, dont trois décès; 120 cas au Nouveau-Brunswick, tous guéris; 27 cas à l’Île-du-Prince-Édouard, tous guéris; 11 cas au Yukon, tous guéris; cinq cas dans les Territoires-du-Nord-Ouest, tous guéris; aucun cas au Nunavut.

À ces bilans provinciaux et territoriaux s’ajoutent les 13 cas, tous guéris, chez les passagers rapatriés du navire de croisière Grand Princess le 10 mars.

Avec La Presse canadienne