Militaires dans les CHSLD: discorde entre Québec et Ottawa

On compte 218 établissements pour aînés où le virus est présent et 1126 résidants infectés.

Il a noté que le 21 mai, le Québec pouvait compter sur 1320 soldats dans les CHSLD. Aujourd’hui, il n’y en a plus que 750, soit seulement 400 dans les CHSLD et 350 affectés à la supervision de l’opération, postés à l’extérieur des lieux.

Il n’a pas caché son inquiétude, jeudi, en conférence de presse, en constatant qu’une partie des soldats dépêchés depuis avril dans les centres d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) avaient déserté les lieux, alors que les besoins sont toujours là.

Le Québec cherche à obtenir la garantie que les Forces armées canadiennes vont demeurer présentes dans les résidences pour aînés, et en nombre suffisant, jusqu’à la mi-septembre. Mais le message ne semble pas se rendre à Ottawa.

La présence des soldats dans les CHSLD demeure une pomme de discorde entre Québec et Ottawa.

Le premier ministre Trudeau a dit qu’il ne laisserait pas tomber le Québec, mais n’a pas pris d’engagement précis.

“Je n’ai toujours pas eu de réponse à savoir qu’est-ce qu’il y a de plus urgent au Canada ou à l’étranger que de s’occuper de nos aînés dans les CHSLD”, a réaffirmé M. Legault.

Le premier ministre a dit aussi craindre l’intrusion du gouvernement fédéral dans les champs de compétence du Québec.

Le programme fédéral de transfert de 14 milliards $, annoncé à l’intention des provinces pour traverser la crise, laisse le Québec méfiant.

“C’est important qu’il n’y ait pas de conditions” rattachées à cette aide, a insisté M. Legault, qui s’attend à recevoir au moins 3 milliards $ du total.

Il y a “beaucoup de choses qui m’inquiètent là-dedans”, a avoué M. Legault, qui entend faire respecter la compétence du Québec en santé.

M. Legault soupçonne son homologue fédéral de vouloir exercer “un certain contrôle” sur l’attribution des sommes versées par Ottawa.

“La santé, c’est de compétence provinciale. Il n’est pas question qu’on cède tout le contrôle de la stratégie de dépistage”, pas plus que celui de l’approvisionnement en équipement de protection individuelle, a-t-il dit.

Il a rappelé que Québec avait déjà dépensé depuis le début de la crise sanitaire 3 milliards $ en santé et 3 milliards $ supplémentaires dans l’économie.

Masque: pas d’obligation

Dans un autre ordre d’idées, contrairement à Toronto, le Québec n’a toujours pas l’intention de rendre obligatoire le port du masque, même dans les transports publics.

“Je ne veux pas exclure que ça pourrait être le cas”, lors d’une deuxième vague, si “les autorités internationales vont dans ce sens-là”, a indiqué le directeur national de la santé publique, le Dr Horacio Arruda, qui continue à recommander “très fortement” de le porter.

Avec la série de mesures de déconfinement, il a dit craindre “un certain relâchement” quant à l’observation des consignes de distanciation sociale.

Il a réaffirmé qu’il pourrait revoir à la baisse la consigne de 2 mètres de distance entre les personnes. Ce n’est pas “ecxlu”, a-t-til dit, sans indiquer quand il pourrait se prononcer sur le sujet.

Même s’il y a une forte deuxième vague, il ne prévoit pas devoir imposer un confinement total au Québec.

État de la situation

Dix nouveaux décès attribuables au coronavirus ont été enregistrés au cours des 24 dernières heures au Québec.

On doit y ajouter 14 décès survenus avant le 3 juin, pour un total de 5105.

Cent quarante-quatre nouveaux cas ont été repérés, ce qui porte le nombre total de personnes infectées à 53 485.

Quarante-trois personnes de moins étaient hospitalisées, soit 871. Trois personnes de moins étaient aux soins intensifs, soit 114.

Soixante-trois infections se sont ajoutées dans la région de Montréal pour une deuxième journée de suite, pour un total de 26 475. On comptait 5643 cas à Laval et 7466 en Montérégie.

La situation était stable partout ailleurs dans la province.

Demande sur le masque obligatoire

Un groupe de professionnels de la santé demande à Québec de rendre le port du masque obligatoire dans les lieux publics fermés, de même que dans les espaces extérieurs où la distanciation physique est difficile à respecter. En conférence de presse devant le Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM), jeudi matin, l’épidémiologiste Nima Machouf a avancé que le fait de se couvrir le visage est une mesure peu coûteuse, dont l’efficacité a été démontrée pour réduire la propagation de la COVID-19.

Se préparer au 1er juillet

Québec se prépare à la période des déménagements du 1er juillet, tandis que plusieurs organismes signalent que la crise du logement a été exacerbée par la pandémie de COVID-19. Le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation a annoncé jeudi un plan d’action assorti d’un investissement de 71,5 millions $ pour éviter que des locataires se retrouvent à la rue.

L’Ontario recommande le masque dans les transports en commun

L’Ontario recommande aux passagers de porter des masques dans les transports en commun pour lutter contre la propagation de la COVID-19. La province invite également les usagers à pratiquer la distanciation physique et le lavage des mains, prône l’installation de barrières entre les conducteurs et les passagers en plus d’un nettoyage fréquent des véhicules.

Bibliothèques de retour à Montréal

Montréal annonce la reprise graduelle des activités dans la plupart de ses bibliothèques, soit à partir du 15 juin pour le retour des emprunts par le biais des chutes extérieures et dès le 22 juin pour certains services de cueillette et de réservation de documents.

Les examens de conduite bientôt disponibles

La Société de l’assurance automobile du Québec recommencera à effectuer des examens de conduite pratiques à partir du 15 juin pour toutes les classes de permis. Les cours de conduite pourront reprendre aussi.