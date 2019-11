Préparez-vous à conduire en toute sécurité cet hiver

L’hiver approche déjà, que cela vous plaise ou non. Êtes-vous prêts à affronter la première neige ? En partenariat avec Michelin, voici quelques gestes à poser pour prendre la route en toute sécurité cet hiver. Adoptez une bonne position de conduite Conduire dans des conditions hivernales difficiles requiert plus d’attention et d’activité de la part du conducteur. Pour mieux réagir aux imprévus, dirigez votre regard vers le centre du pare-brise et gardez les deux mains sur le volant avec une légère flexion des coudes. Votre genou devrait rester légèrement plié lorsque vous appuyez sur l’accélérateur. Avant de partir, prévoyez quelques minutes pour ajuster votre siège et vous assurer de trouver la bonne position.

LeManna via Getty Images

Installez des pneus d’hiver Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, les pneus toutes saisons n’offrent pas les performances requises sur les routes enneigées ou verglacées. Toutes les provinces canadiennes recommandent d’utiliser quatre pneus d’hiver, mais au Québec, ceux-ci doivent obligatoirement être posés avant le 1er décembre. Les pneus d’hiver qui vont vous offrir des performances durables, comme le Michelin X-Ice® Xi3, sont conçus pour vous permettre d’affronter la neige et la glace en toute confiance, même dans les conditions les plus difficiles. Il vaut mieux installer vos pneus d’hiver lorsque la température s’approche du point de congélation. Pour être bien chaussé cet hiver, demandez à votre détaillant pour des pneus qui ont le symbole d’une montagne avec un floconet qui sont constitués d’un composé hivernal. Évitez de freiner brusquement Pour ne pas heurter le véhicule qui vous précède ou être heurté par celui qui vous suit, évitez de freiner brusquement sur les surfaces enneigées. Dans de telles conditions, un véhicule prend plus de temps pour effectuer un virage ou à s’arrêter à un feu de circulation. Les experts recommandent de garder une distance maximale entre les voitures et de freiner uniquement en ligne droite avant de prendre un virage. Si vos roues se bloquent et commencent à glisser, relâchez la pédale de frein pour retrouver de l’adhérence, puis freinez de nouveau plus doucement.

Cavan Images via Getty Images