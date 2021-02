Ce condo montréalais à 375 000$ semble sorti d'un magazine

Rares sont les propriétés qui offrent un heureux mélange de cachet et de modernité, en plus d’être offertes à bon prix dans la métropole. La perle rare se trouve du côté de Pointe-Saint-Charles.

La résidence qui vient d’être mise en vente pour 375 000$ dispose de 2 chambres à coucher, 1 salle de bain et même une salle de lavage. Le tout avec une mezzanine, un escalier minimaliste, un grand foyer et un plafond cathédrale à faire pâlir d’envie.

On a droit à un mur de brique exposé, une vue sur les poutres en bois d’origine, une cuisine rénovée en 2019 avec des tablettes en bois et un petit îlot en quartz blanc, rendant l’ensemble très lumineux, coquet et chaleureux.