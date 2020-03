Découvrez les 13 concurrents de la nouvelle saison des «Chefs!»

Félix Renaud via Radio-Canada

Ayant été enregistrée entre le 29 janvier et le 24 février 2020, la dixième saison de l’émission Les Chefs! sera diffusée comme prévu à compter du 6 avril prochain.

Radio-Canada a dévoilé, ce lundi 23 mars, les 13 concurrents âgés entre 23 et 39 ans qui tenteront de remporter les grands honneurs cette année, en plus d’une bourse de 50 000$ et un voyage pour deux personnes à Copenhague (le diffuseur précise, évidemment, que ledit voyage sera effectué lorsque les conditions le permettront de nouveau).

Toujours animée par Élyse Marquis et Daniel Vézina, épaulés par le jury formé des chefs Normand Laprise, Jean-Luc Boulay et Pasquale Vari, cette nouvelle saison réservera bien des surprises aux candidats, qui devront notamment cuisiner des produits encore jamais utilisés dans la cuisine des Chefs!.