Un concours pour encourager l'adoption des chats orphelins

FamVeld via Getty Images

FamVeld via Getty Images

Approximativement 81 000 chats ont été accueillis dans des refuges canadiens en 2018 selon Humane Canada - et environ 62 pour cent des chats dans les refuges ont fini par être adoptés. Des chiffres éloquents!

À votre bon coeur

Le concours « Uplift the Underdog : Édition Chats» a pour objectif de nous faire réaliser que des milliers de chats dans le besoin sont souvent oubliés lors d’adoptions en raison de leur santé, leur âge, leur comportement ou d’autres problèmes. Ces fameux laissés-pour-compte.

Voici comment ça marche: depuis le 2 février 2020, les groupes de sauvetage d’animaux et les refuges au Québec sont invités à visiter le www.uplifttheunderdogQC.com pour soumettre l’information sur leurs chats les plus négligés, mais adoptables sur toute la ligne. Quatre finalistes seront choisis parmi les chats proposés.

À compter du 12 février 2020, les Québécois et les Québécoises seront invités à en apprendre davantage sur les finalistes et voteront pour leur chat préféré. La période de vote du public continuera jusqu’au 24 février 2020 à 18h. Le gagnant sera annoncé le 25 février 2020.

Les prix

Petcurean paiera également les frais d’adoption de tous les quatre finalistes et s’ils sont adoptés, ils recevront un approvisionnement d’un an en nourriture pour apporter avec eux dans leur nouvelle maison. Le chat qui reçoit le plus de votes recevra un approvisionnement de trois ans en nourriture.