La compositrice du générique de «Friends» est décédée

Allee Willis était également derrière un autre gros succès du groupe de funk, «September», sorti en 1978.

Originaire de Detroit, elle aura marqué toute une génération en composant le célèbre générique ―«I’ll be there for you», joué par The Rembrandts― de la non moins célèbre série TV «Friends».

Un autre générique, celui du film «Beverly Hills Cop», lui a valu en 1985 de remporter un Grammy Award, récompense de l’industrie musicale américaine.

«Quelques-unes de mes chansons resteront à jamais et j’en suis très heureuse», avait-elle confié l’an dernier dans un entretien au New York Times.

Selon son agente, citée par le quotidien new-yorkais, Allee Willis est morte mardi d’un arrêt cardiaque.

Elle avait été intronisée en 2018 au «Hall of Fame» des compositeurs.

