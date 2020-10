Un complot visant à enlever la gouverneure du Michigan déjoué

Les autorités ont déjoué un complot élaboré qui visait à enlever la gouverneure démocrate du Michigan et à attaquer les forces de l’ordre et le bâtiment du Capitole de l’État.

Six hommes ont été accusés en Cour fédérale d’avoir comploté pour enlever la gouverneure Gretchen Whitmer, tandis que sept autres ont été accusés devant la cour de l’État d’avoir comploté pour cibler les forces de l’ordre et attaquer le bâtiment législatif du Michigan.

“Nous tous au Michigan pouvons être en désaccord sur la politique, mais ces désaccords ne devraient jamais, jamais mener à la violence. La violence a été évitée aujourd’hui”, a déclaré jeudi le procureur fédéral de Detroit, Matthew Schneider, devant les journalistes.

Les six hommes accusés en Cour fédérale auraient comploté pendant des mois, s’entraînant avec des membres d’une milice et effectuant des répétitions en août et en septembre, indique une déclaration sous serment du FBI déposée devant le tribunal. Quatre d’entre eux avaient l’intention de se rencontrer mercredi pour “effectuer un paiement sur les explosifs et échanger des équipements tactiques”.