Complémentaire dans Jean-Talon: le PQ demande au DGE d'examiner la CAQ

QUÉBEC — Le Parti québécois (PQ) demande au Directeur général des élections (DGE) de se pencher sur la campagne de la Coalition avenir Québec (CAQ) dans l’élection complémentaire en cours dans Jean-Talon.

Le chef intérimaire péquiste, Pascal Bérubé, fait référence à une annonce du gouvernement caquiste dimanche dans cette circonscription en pleine campagne électorale, avec la candidate caquiste Joëlle Boutin.

Par l’entremise de Twitter, le DGEQ a confirmé que «la situation a été portée» à son attention. Mais de son côté, le chef caquiste François Legault a assuré que tout était en règle.

Dimanche, dans Jean-Talon, la ministre de la Santé, Danielle McCann, a annoncé officiellement la réduction des tarifs de stationnement dans les hôpitaux du Québec, accompagnée des élus de la région de la Capitale-Nationale, alors que le gouvernement avait pourtant déjà procédé à cette annonce quelques jours auparavant.

Selon le Parti québécois, les dépenses encourues pour cette annonce pourraient figurer au titre de dépenses électorales.

En mêlée de presse mardi, Pascal Bérubé a transmis par Twitter un article et une photo adressés au DGE. Dans l’article, on fait référence à l’annonce de la ministre dans Jean-Talon et sur la photo, on voit les élus caquistes de la région de Québec, ainsi que Mme Boutin.