Des compagnies aériennes attirent les clients avec un stratagème douteux

Malgré une demande minime de voyages, des compagnies aériennes canadiennes continuent de programmer des dizaines de milliers de vols mensuels, pour annuler la grande majorité d’entre eux plusieurs semaines avant le départ dans une stratégie que des experts appellent «appât et substitution» (switch and bait, en anglais).

Des données sur l’aviation de la firme Cirium montrent qu’Air Canada a supprimé plus de 27 000 vols, ou 70% de son horaire de novembre entre le 25 septembre et le 9 octobre.

Air Canada affirme que les horaires des vols ont toujours été sujets à changement et qu’il continue de les ajuster tandis qu’il tente de se remettre d’une réduction de capacité de plus de 90 pour cent.

John Gradek, expert en aviation et professeur à l’Université McGill, affirme que la stratégie est trompeuse et cynique, et constitue une réponse aux habitudes d’achat de dernière minute des clients dans un contexte de restrictions de voyage qui évoluent à cause de la pandémie.