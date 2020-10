La Compagnie de la Baie d'Hudson poursuivie pour loyer impayé

MONTRÉAL — Deux propriétaires de la Compagnie de la Baie d’Hudson (HBC) poursuivent le grand détaillant pour loyer impayé, alléguant que le magasin emblématique présent dans plusieurs centres commerciaux à travers le Canada n’a pas payé plusieurs de ses factures depuis avril.

Les poursuites intentées devant la Cour supérieure du Québec par le Fonds de placement immobilier Cominar et Oxford Properties Group et ses copropriétaires visent à obtenir des ordonnances de sauvegarde obligeant le détaillant à payer son loyer.

Des documents judiciaires allèguent que HBC doit plus de 3,5 millions $ en loyers et autres frais dans cinq centres commerciaux du Québec, un montant qui continue d’augmenter de plus d’un demi-million de dollars chaque mois.

Mais dans un affidavit déposé en réponse, le président et chef de la direction de Propriétés et Investissement de HBC, Ian Putnam, a indiqué que la société avait tenté de trouver une solution mutuellement acceptable avec les propriétaires qui reconnaît «l’incidence dramatique» de la COVID-19 sur le détaillant.

Il dit que l’affirmation voulant que HBC a refusé d’engager des négociations de bonne foi est «complètement fausse».