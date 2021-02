Les Communes votent à l'unanimité pour offrir la résidence permanente à Mamadi Camara

La Chambre des communes a adopté à l’unanimité une motion visant à octroyer la résidence permanente à Mamadi Fara Camara.

Le libellé de la motion bloquiste demande au ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté “d’octroyer, dans les plus brefs délais, la résidence permanente à Mamadi Fara Camara, selon l’article 25.1(1) de la loi sur l’immigration et de la protection des réfugiés”.

M. Camara, originaire de Guinée, est un chargé de laboratoire à Polytechnique qui a été accusé à tort, le 28 janvier dernier, d’avoir agressé un policier dans Parc-Extension, à Montréal. Il a été libéré des accusations qui pesaient contre lui après avoir passé six nuits en prison.

Radio-Canada révélait mardi que le gouvernement Trudeau réfléchissait à la possibilité d’accorder la résidence permanente à M. Camara, dont le permis d’étude expire au mois de mai.

La députée indépendante Catherine Fournier devait également présenter, mardi, une motion à l’Assemblée nationale pour appuyer la régularisation du statut de M. Camara.