Commission sur les enfants: «on a failli comme société», selon Régine Laurent

THE CANADIAN PRESS/Jacques Boissinot Régine Laurent (photo d'archives)

MONTRÉAL — «On a failli comme société; être ici aujourd’hui est un constat d’échec», a lancé d’emblée Régine Laurent, présidente de la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse, en lançant ses audiences, mardi matin à Montréal.

«C’est désolant d’être obligé d’être ici aujourd’hui», parce qu’une petite fille a été retrouvée dans un état précaire au domicile familial à Granby, le 29 avril, puis est décédée, donnant ainsi un électrochoc à tout le Québec, a-t-elle ajouté.

À la fin de son allocution d’ouverture, Mme Laurent était émue, avait la voix enrouée en évoquant en créole la «tililly», cette fillette «martyre de Granby».

«Ma chérie, je le fais pour toi. Dès ton décès, je t’ai donné un prénom. Tu aurais pu être ma petite-fille. Tu aurais eu 8 ans il y a une semaine», lui a dit Mme Laurent. Elle a invité tout le monde à penser à elle.

Témoignages bouleversants

Puis les témoignages les plus bouleversants de jeunes adultes qui sont passés par la Direction de la protection de la jeunesse ont défilé, l’un après l’autre: Annie Thériault, placée à 2 ans, Kevin Champoux-Duquette placé de 11 à 18 ans et qui a fait 33 fugues, Geneviève Caron placée de 10 à 18 ans et d’autres.

Plusieurs de ces jeunes adultes du Comité des jeunes EDjep ont essuyé leurs larmes, ont dû prendre une pause pour pouvoir continuer à parler, ont évoqué un viol pour l’un, des mises en isolement après s’être mutilé pour l’autre, des problèmes à faire respecter leur identité sexuelle, son orientation, voire ses croyances spirituelles.

Transition vers l’âge adulte

Et la plupart ont évoqué la difficile transition vers le monde adulte, puisqu’ils se sont trouvés sans encadrement, sans ressources à 18 ans, lorsqu’ils sont sortis du système de la protection de la jeunesse. Difficile de trouver un logement, un emploi, de tisser un réseau social.