Chez les néo-démocrates, on prend un tout autre ton.

“C’est quand même assez étonnant de voir le chef du Bloc québécois qui vient ici puis qui ne comprend pas le mot indépendance”, a raillé Alexandre Boulerice.

Tout en admettant que le geste peut “agacer les Québécois”, le député néo-démocrate défend le droit à l’indépendance du PCJ.

“Nous, on a toujours défendu et le programme et son indépendance vis-à-vis des décisions politiques. On ne peut pas changer d’avis comme ça aujourd’hui parce que ça pourrait agacer certaines personnes”, a-t-il argué.

Une autre contestation financée par Ottawa

La CSEM a obtenu aussi 125 000 $ du même programme fédéral pour contester le transfert de deux de ses écoles à la Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île (CSPI).

Selon la CSEM, le transfert des deux établissements est illégal en vertu de la Loi sur l’instruction publique et de la Charte canadienne des droits et libertés.