La Commission Laurent demande à Québec d'agir dès maintenant

MONTRÉAL — Québec peut agir dès maintenant pour commencer à redresser la situation en matière de protection de la jeunesse.

C’est le message clair lancé mardi par la présidente de la Commission sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse, Régine Laurent, qui a présenté un bilan préliminaire des travaux réalisés jusqu’ici.

Ce qui frappe dans les constats préliminaires est l’existence de programmes efficaces qui ont souffert d’un manque de moyens financiers et de la dispersion des efforts à la suite de nombreuses années de compressions budgétaires et de réformes de structures qui ont désarticulé le réseau à plusieurs égards.

Mme Laurent et ses commissaires ont ainsi déposé cinq recommandations qui peuvent être mises en oeuvre à court terme et dont elle s’attend à voir le financement requis dans le prochain budget, estimant que le gouvernement a désormais la marge de manoeuvre financière pour les mettre en oeuvre.

Ces recommandations visent l’implantation de la déclaration de grossesse — qui existe déjà dans les régions de Lanaudière et de l’Estrie — afin de dépister avant même la naissance les enfants qui pourraient être à risque et à assurer un suivi de la mère par le CLSC. La Commission demande également que soit rehaussé le financement du programme de Services intégrés en périnatalité et pour la petite enfance (SIPPE) afin de le renforcer et de l’étendre à l’ensemble de la province.