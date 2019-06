Commerces vacants: quand la spéculation tue le commerce

L’économie roule à fond, le taux de chômage atteint des planchers historiques, le marché immobilier surchauffe, bref tout va bien à Montréal… si ce n’est des artères commerciales qui semblent vouloir raconter une autre histoire. Un peu partout, les locaux vacants pointent leur nez au milieu de rues autrement grouillantes de vie.

Dans les vitrines de certains commerces, des affiches À louer prennent la poussière depuis des mois ou des années, alors que d’autres ne semblent même pas chercher de locataire. Que se passe-t-il avec nos artères commerciales?

Tout d’abord, insiste Caroline Tessier, directrice générale de l’Association des Sociétés de développement commercial de Montréal (ASDC), la situation des commerces vacants Montréal n’est pas aussi mauvaise que l’état de certaines artères - quelqu’un a dit rue Saint-Denis? - peut le laisser croire.

«Le taux d’inoccupation moyen à Montréal se situe entre 9% et 10%. C’est assez stable. Certaines artères voient leur achalandage diminuer alors qu’il augmente pour d’autres.»

Et quand on se compare, on se console, renchérit Glenn Castanheira, consultant en planification et développement commercial chez Brique & Mortier, pour qui un taux d’inoccupation normal dans le commercial se situe entre 3% et 4%: «À Laval, le taux d’inoccupation est de 30%. À Sherbrooke, c’est 20%.»

Ce qui ne veut pas dire que la situation du commerce de détail à Montréal ne soit pas inquiétante, met en garde M. Castanheira. «Quand on marche sur une rue et qu’on voit un commerce vide, on ne voit que ce commerce vide, même s’il n’y en a qu’un sur dix. Ça donne l’impression d’une artère dévitalisée».



Changement des habitudes de consommation

Internet est souvent pointé du doigt pour expliquer la baisse parfois massive d’achalandage que vivent certaines artères commerciales. Sans renier l’impact du commerce en ligne, Jean-Philippe Meloche, professeur à l’école d’urbanisme et d’architecture de paysage de l’Université de Montréal, attribue davantage les déboires des grandes artères centrales à une «redistribution dans l’espace des espaces commerciaux».

Si, historiquement on convergeait vers le centre-ville pour magasiner, assister à un spectacle ou boire et manger, le développement d’une offre commerciale de qualité dans les banlieues de Montréal (DIX30, Place Bell à Laval) et les quartiers périphériques (rue Wellington, promenade Masson, rue Jarry, etc.) a rendu de moins en moins nécessaires ces déplacements. Et «ces transformations vont continuer dans les prochaines années», prévient Jean-Philippe Meloche.

Pour Caroline Tessier, il est de plus en plus difficile pour les commerçants de tirer un profit de leur activité. «Les loyers, les taxes, les salaires, les coûts augmentent, mais l’achalandage ne monte pas lui», s’exaspère la directrice générale de l’ASDC.