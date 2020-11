La montée du commerce en ligne bouleverse l'écosystème de la mode

Selon un rapport publié en 2019 par l’Observatoire de la consommation responsable (OCR) de l’École des sciences de la gestion de l’UQAM et Kijiji, 82 % des Canadiens ont participé à l’économie de seconde main, qui regroupe majoritairement l’achat et la vente d’articles d’occasion en ligne.

L’OCR démontre que les jeunes sont les plus actifs au sein de l’économie de seconde main; l’organisme indique que 88 % des personnes âgées de 45 ans et moins y participent.

Elle croit qu’acheter un habit de qualité et bien choisi permet de le garder plus longtemps. Avec le temps, l’article prend même de la valeur, dit-elle, citant en exemple la surenchère des espadrilles des années 90.

Des pistes de solutions durables

Le principe de la mode écoresponsable visant à réduire le gaspillage des ressources et à prendre en considération le changement climatique n’est pourtant pas nouveau. Il prend toutefois de l’ampleur avec l’actuelle situation politique, sanitaire et environnementale.

La mode est la deuxième industrie la plus polluante après le pétrole, selon ce que rapporte la Conférence des Nations unies pour le commerce et le développement.

L’enseigne a récemment inauguré son plus gros magasin au pays à Montréal. Une section est consacrée au développement durable avec un mur créé à partir des planchers de bois récupérés des boutiques de Toronto, explique la directrice. Au lieu d’être jetés, ces planchers ont été placés en entrepôt pour être réutilisés et transformés en des panneaux muraux, comme quoi le suprarecyclage peut prendre plusieurs formes.

Elle précise qu’il est d’autant plus important aujourd’hui de prioriser les matières existantes pour éviter d’exercer une pression plus grande sur la nature.

Un rythme moins effréné

Elle pense que les produits indémodables et simples seront privilégiés dans les prochaines années. «Il y a une surproduction sur le marché en ce moment et les grands joueurs vont devoir s’adapter et ralentir tandis que les consommateurs vont vouloir porter leurs morceaux plus longtemps», commente-t-elle.