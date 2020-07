Commentaires haineux sur le web: Mariana Mazza répond à ses détracteurs

Dans une publication récente sur Facebook, l’humoriste Mariana Mazza dénonce le nombre important de commentaires empreints de méchanceté qu’elle reçoit depuis le début de sa participation à l’émission Bonsoir bonsoir.

Lors de ses chroniques, la trentenaire y traite de ses coups de coeur littéraires et artistiques et y fait un lien avec l’invité présent ce jour-là.

«J’ai lu des livres et regardé des films pour venir vous en parler et essayer de vous divertir et de vous donner envie de regarder de l’art. Sous toutes ses formes», dit-elle. Dans sa publication, elle explique qu’elle ne voit rien de mal dans ses interventions et qu’en cinq présences à l’émission, elle n’a «jamais sacré», qu’elle a «essayé de modérer son énergie» et de «plaire au public cible».

Malgré tout, elle affirme recevoir continuellement des insultes et des commentaires désobligeants sur les réseaux sociaux. «À toutes les semaines, je me fais traiter de folle, d’égomaniaque, de trop heureuse, de trop colorée, de fille qui a pris du poids, de fille qui parle trop fort, pas assez fort», relate-t-elle.

Si elle se désole de la dureté de ces commentaires, l’humoriste assure qu’elle va poursuivre son travail avec la même passion.

«Je n’arrêterai pas de parler fort et de rire fort et me taire fort avec mes yeux qui parlent trop», dit-elle.

«Je n’arrêterai pas de vouloir faire une petite blague parce que c’est l’fun de faire rire quelqu’un que tu connais pas et que trop souvent, tu admires et tu sais pas trop quoi faire pour plaire à cette personne.»

Elle termine en invitant ses fans à dénoncer les gens «qui l’échappent» et à signaler leurs comptes Facebook sur la page de l’émission.

Voyez sa publication complète ci-dessous: