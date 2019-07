Un jeune homme de 21 ans est mort cette semaine de la rage à Vancouver, en Colombie-Britannique. Selon son entourage, il avait été en contact avec une chauve-souris six semaines plus tôt. L’histoire donne froid dans le dos, alors qu’on a tendance à penser qu’il s’agit d’une maladie d’une autre époque. Comment se transmet la rage? Existe-t-il des traitements?

Pour faire le point sur cette maladie mortelle, le HuffPost Québec s’est entretenu avec le Dr André Ravel, professeur titulaire à la faculté de médecine vétérinaire de l’Université de Montréal, spécialisé en épidémiologie et en santé publique.

Comment se transmet la rage?

La rage est un virus qui se transmet entre mammifères, par la salive. L’animal ou la personne atteint est contagieux lorsqu’il entre dans la phase clinique de la maladie, c’est-à-dire lorsque des symptômes commencent à se manifester (ou quelques jours avant). La manière la plus courante de contracter le virus est donc de se faire mordre par un animal qui est dans cette phase clinique, explique le Dr Ravel. La salive pourrait aussi infecter le corps si elle entre en contact avec des fissures dans l’épiderme, causées par des griffures par exemple, mais aussi plus petites qu’on ne verrait pas à l’oeil nu.

Au Québec, les animaux les plus susceptibles de transmettre la rage sont les mouffettes, les ratons-laveurs, les renards. Techniquement, la rage pourrait aussi se transmettre entre humains, mais cela n’a jamais été documenté.

Existe-t-il des traitements?

La chose la plus importante à savoir sur la rage, c’est que le virus prend plusieurs semaines, une fois dans le système, à migrer jusqu’au cerveau et, ainsi, à entrer dans sa phase clinique. C’est donc pendant cette fenêtre qu’il faut agir: on peut administrer à la personne infectée le vaccin contre la rage. Dans les cas les plus sévères, on peut injecter directement des anticorps. Mais une fois que le virus est entré dans sa phase clinique, il est trop tard: il n’existe pas de traitement et la rage est presque toujours mortelle dans ces cas-là. Il faut donc agir rapidement.