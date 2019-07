Comment savoir si vous êtes immunisé contre la rougeole?

C’est une maladie qui avait été déclarée éliminée il y a plus de vingt ans. Pourtant, de nouveaux cas de rougeole presque chaque jour au pays depuis le début de l’été rappellent l’importance de se faire vacciner contre ce virus hautement contagieux. Comme le vaccin contre la rougeole se donne à un âge très jeune (une première dose à 12 mois et une deuxième à 18 mois), il se peut très bien que vous ne vous rappeliez pas si vous l’avez reçu... Voici quelques vérifications à faire si c’est votre cas, et que vous avez une irrépressible envie de visiter le tunnel des félins du Parc Safari .

Le directeur général adjoint de la protection de la santé publique au ministère de la Santé du Québec précise qu’il n’y a plus de «rougeole indigène» au Québec. Ce qui veut dire que tous les cas présents découlent d’une ou de plusieurs personnes ayant contracté le virus aux États-Unis. Alors, avis à ceux qui se préparent à partir pour Old Orchard, vérifiez votre carnet!

Mais... si je ne l’ai plus?

Bonne nouvelle: on est en 2019, alors ces données existent dans un registre de vaccination. Si vous n’arrivez pas à mettre la main sur votre carnet, vous pouvez commencer par vous informer auprès de votre CLSC. Vous pouvez également faire une demande directement au Registre de vaccination du Québec pour obtenir une copie des renseignements vous concernant.

Faites-vous vacciner au besoin... c’est gratuit!

Si vous vous rendez finalement compte que vous n’êtes pas vacciné contre la rougeole, on vous encourage à recevoir le vaccin appelé communément RRO (pour rougeole, rubéole et oreillons). Premièrement, parce que c’est une des maladies les plus contagieuses sur la planète, souligne le Dr Yves Jalbert: à partir du moment où vous fréquentez un endroit où une personne atteinte du virus s’est trouvée, vous êtes à risque de le contracter. Le Dr Jalbert juge même «impressionnante» la façon dont certaines personnes ont été infectées, dernièrement. C’est aussi un virus très agressif. Et surtout, il est important d’être vacciné pour protéger les plus vulnérables qui ne peuvent pas l’être (comme les bébés de moins d’un an) et pour éviter d’être un vecteur de propagation.

«L’objectif, c’est que 95% de la population soit vaccinée: c’est ce qu’on appelle l’immunité populationnelle, explique le Dr Jalbert. Des calculs permettent de démontrer qu’avec ce niveau de protection, une chaîne de transmission peut difficilement être soutenue.»