Comment Ryan Reynolds est devenu la star la plus appréciée et la plus rentable d’Hollywood

On a longtemps cru Ryan Reynolds cantonné à des rôles dans des comédies romantiques oubliables, notamment pour ses apparitions dans The Change-Up (Lui, c’est moi au Québec), Definitely, Maybe (Bien sûr, peut-être au Québec) et Just Friends (Simplement amis? au Québec).

S’il n’a jamais manqué de rôles, pendant ces années, l’acteur canado-américain est toujours resté à deux doigts de se faire un nom.

Mais au moment où il semblait connaître le même destin que Channing Tatum, et après un faux départ dans le navet à gros budget Green Lantern, c’est finalement Deadpool, cinq ans plus tard qui a véritablement consolidé la stature de l’acteur.

Il est désormais le deuxième acteur le mieux payé d’Hollywood, avec 71,5 millions de dollars gagnés l’an passé, selon le magazine Forbes.

Il se classe juste derrière Dwayne «The Rock» Johnson en termes de revenus.

Dwayne et Ryan ont plus en commun qu’un gros compte en banque: cette année, ils apparaîtront ensemble dans le thriller de Netflix, Red Notice, la production la plus chère du géant de la diffusion en continu, qui a coûté la modique somme de 150 millions de dollars.

Et sur sa lancée, Ryan Reynolds fera aussi son retour sur le grand écran en mai, dans le rôle principal du longtemps retardé Free Guy de Disney, aux côtés de Jodie Comer et Taika Waititi.