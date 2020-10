Comment reconnaître l'inconduite sexuelle de la part d'un professionnel?

Celles-ci expliquent de façon simple et imagée ce qu’est l’inconduite sexuelle, comment la reconnaître et les étapes pour porter plainte, s’il y a lieu.

Certaines situations dans la vie d’un professionnel, telles qu’un divorce, une situation financière difficile, peuvent l’amener à être plus vulnérable et à baisser la garde jusqu’à glisser vers une inconduite, d’où l’importance de la formation à titre de rappel, explique Mme Heppell.

Est-il possible de vérifier les antécédents d’un professionnel, psychologue, médecin ou physiothérapeute par exemple, avant une première rencontre? C’est possible, confirme Mme Heppell, en se rapportant au site internet de l’Ordre. Cette information est publique et peut se trouver dans l’une des sections suivantes, syndic, conseil de discipline ou protection du public. Chaque ordre professionnel a l’obligation d’afficher les décisions rendues en matière d’inconduites sexuelles. Il est aussi possible d’appeler à l’Ordre pour s’informer.