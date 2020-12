Le ciel nocturne offre un petit cadeau aux astronomes amateurs et professionnels tandis que 2020 touche - enfin - à sa fin.

Alors que notre planète se déplace à travers un nuage de débris laissé par un astéroïde appelé 3200 Phaethon, nous pourrons observer ce que les scientifiques appellent les «pluies de météores des Géminides». La pluie de météores de cette année est encore plus unique que d’habitude, car elle se produit presque en même temps qu’une nouvelle lune, ce qui assombrit le ciel et rend plus visibles les fragments de météores plus pâles, selon la NASA.

Quelques conseils pour rendre cet événement hivernal encore plus spectaculaire

Le meilleur moment pour regarder les pluies de météores dans l’hémisphère nord est à partir du soir du 13 décembre jusqu’à 2 heures du matin, heure de l’Est, le 14 décembre. Les météores auront l’air de provenir de la constellation des Gémeaux.

La pollution lumineuse bloquera la majeure partie du spectacle, donc il est préférable de quitter la ville pour le regarder à partir d’un endroit isolé. Dans la même veine, gardez votre téléphone dans votre poche, car la lumière de l’écran rendra plus difficile la détection des météores, car elle interférera avec votre vision nocturne.

Il fera probablement froid, donc si vous observez le tout en plein air, emmitouflez-vous bien comme il faut.

La NASA suggère aux astronomes en herbe de s’allonger, les jambes pointées vers le sud et les pieds vers le haut.

