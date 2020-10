Comment les mèmes «Make America Great Again» enrichissent des adolescents de droite

«Instagram est une mine d’or de plus en plus profitable», estime Casey.

Leur démarche profite de la polarisation politique à outrance qui secoue actuellement les États-Unis et de la caisse de résonance que représente Instagram pour les contenus incendiaires. Elle est remarquablement efficace. A deux mois du scrutin, les leaders des mèmes MAGA comptent toujours plus d’abonnés. Ils gagnent des «likes», des republications ou des abonnés chez les proches du président, dont ses fils, Donald Trump Jr. et Eric Trump. Leur petite entreprise florissante sert d’opération de propagande gratuite pour la campagne présidentielle et met en lumière le rôle que jouent les réseaux sociaux dans cette polarisation, en encourageant la propagation d’une agitprop hyper partisane.

Casey fait partie d’un vaste réseau de créateurs de mèmes avides de publicités, fort de millions d’abonnés. Ils cherchent la croissance à tout prix en déversant un torrent de pièges à clics dont le contenu va de la satire politique à la désinformation et au sectarisme. Et bien qu’ils décrient les «fake news», ils n’hésitent pas à faire circuler des contre-vérités et des théories du complot enracinées dans le mouvement d’extrême droite QAnon. Ils n’ont eu de cesse, par exemple, de minimiser la pandémie de coronavirus en diabolisant les responsables de la santé publique et en dénonçant le port du masque. Ils flattent aussi leur base en attaquant, par des propos grossiers et sexistes, de célèbres responsables féminines du Parti démocrate, surtout des Noires.

Mais ces dernières années, le modèle économique du marketing d’influence a donné naissance à une génération radicalement différente de créateurs de contenu animés d’un esprit d’entreprise: des jeunes hommes ou adolescents comme Casey. En lieu et place des selfies, ils ont trouvé un autre créneau qui, avec l’aide du puissant algorithme de recommandation d’Instagram, s’est avéré très efficace pour attirer en masse des abonnés (et des contrats avec les marques): les mèmes MAGA.

Casey ne se voit pas comme un influenceur. D’ailleurs, il ne correspond pas vraiment pas à l’image que l’on s’en fait. Les starlettes d’Instagram, qui peuvent gagner des salaires à six chiffres sur la plateforme, sont souvent de jolies jeunes femmes qui attirent leur public avec des photos glamour où elles se prélassent au bord de la piscine, en voyage de luxe ou en lingerie, et qui profitent de l’attention qu’elles suscitent pour signer des contrats avec les marques.

L’un de ses mèmes (une image détournée) présente un Joe Biden, le candidat démocrate, endormi sur son pupitre et un autre (un GIF) traite Kamala Harris, sénatrice de Californie et colistière de Biden, de «pute» et la montre dans une grimace évoquant une fellation. Un troisième accuse faussement CNN d’avoir retouché une photo pour éclaircir la peau d’un homme armé.

Casey, un jeune new-yorkais de 16 ans, a engrangé plus de 90 000 nouveaux abonnés Instagram depuis le début de l’année. Sur son compte @FuriousPatriot , il produit à la chaîne des mèmes qui chantent les louanges de Donald Trump et ridiculisent les démocrates et les médias traditionnels.

Au cœur de l’usine à mèmes MAGA

Il existe des centaines de comptes mèmes MAGA avec placement de produits dont le nombre d’abonnés varie de quelques milliers à plus d’un million. Beaucoup sont en fait des pages créées par des partisans de Donald Trump et des membres de son entourage, comme Donald Trump Jr., sa compagne Kayleigh McEnany (l’attachée de presse de la Maison-Blanche), ou Dan Crenshaw, député du Texas.

Certains se consacrent à la démolition systématique de Joe Biden, Nancy Pelosi, présidente de la Chambre des représentants et députée démocrate de Californie, Chuck Schumer, chef de file de la minorité démocrate au Sénat et sénateur de l’État de New York, ainsi que d’autres figures majeures du Parti démocrate. Mais la plupart se font passer pour des comptes d’actualités partisanes et de satire, comme celui de Casey.

Certains termes et thèmes apparaissent fréquemment dans les noms d’utilisateur de ces comptes, où l’on trouve d’innombrables variantes de «patriot», «libtard» [gaucho], «deplorable» [allusion à une remarque d’Hillary Clinton lors de la campagne de 2016] et «snowflake» [terme péjoratif utilisé contre les gens de gauche, qualifiés d’hypersensibles].

La sous-culture des adolescents MAGA créateur de mèmes regroupe des partisans purs et durs ou des opportunistes, et parfois les deux à la fois. Casey, un républicain convaincu qui a d’abord créé son compte pour y partager ses opinions politiques de manière ludique, ne s’attendait pas à rencontrer un tel succès. Mais il s’est vite rendu compte qu’il pouvait en tirer parti.

«J’ai vu que d’autres pages mèmes de droite publiaient des publicités et je me suis dit: “Si j’arrive à faire grossir ce compte, il pourra me faire gagner de l’argent”», explique cet élève qui travaille également à temps partiel dans un restaurant.

«C’est un truc que je fais dans mon temps libre. Mais j’ai compris qu’il y avait un gros potentiel à exploiter,» dit Daniel, 21 ans, créateur de mèmes MAGA.

Casey a commencé par publier plusieurs fois par jour et étudié le type de contenus qui générait du trafic. Il fallait qu’il soit incendiaire et qu’il se conforme à un point de vue spécifique. Après avoir partagé une publication où il se demandait si un policier avait injustement tiré sur quelqu’un lors d’une arrestation, il a reçu des messages haineux et même perdu des abonnés. Il s’est rapidement rendu compte qu’il pouvait gagner plus de «likes» et d’abonnés en s’attaquant à Alexandria Ocasio-Cortez (jeune députée féministe new-yorkaise, et étoile montante du Parti démocrate).

«Généralement, les gens de droite la détestent», explique-t-il. «Nous, on le fait simplement pour gagner des abonnés. On n’essaie pas vraiment de donner une mauvaise image d’elle. C’est juste pour faire grossir nos comptes.» Et c’est le cas. «J’ai franchi le cap des 50 000 abonnés bien avant la date que je m’étais fixée», ajoute-t-il. «À l’approche des élections, j’ai l’impression de “booster” encore plus mon Insta.»

Les jeunes hommes qui se cachent derrière ces comptes ont tendance à souligner leur âge et leur tendance politique: «Patriote de 16 ans», «Adolescent républicain», «Jeune de droite, 20 ans», «Adolescent politique», «Partisan indéfectible de Donald Trump, 15 ans», «Étudiant pro-Trump». Comme d’autres influenceurs avertis, ils apparaissent souvent dans des vidéos diffusées en direct pour interagir avec leurs abonnés, qui ont tendance à être beaucoup plus âgés. Ceux que nous avons interrogés disent que leur communauté se compose essentiellement de baby-boomers. Les propriétaires de nombreux comptes mèmes étant mineurs, le HuffPost protège leur identité en modifiant leur nom.

Pour Daniel, 21 ans, qui se cache derrière le compte @TrumpsPlans et relaie les théories du mouvement QAnon, les demandes d’annonceurs ont commencé à arriver lentement une fois passée la barre des 10 000 abonnés il y a quelques mois. Il compte aujourd’hui plus de 40 000 abonnés et dit recevoir plus de demandes marketing qu’il ne peut en traiter (de plus, le fait de publier des pubs trop souvent peut effrayer les abonnés). Le mois dernier il dit avoir gagné 1 200 dollars.

«C’est un truc que je fais dans mon temps libre. Mais j’ai compris qu’il y avait un gros potentiel à exploiter.»