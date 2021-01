Le Centre culturel islamique de Québec (CCIQ) tient ce vendredi et samedi un événement virtuel pour commémorer le quatrième anniversaire de l’attentat à la grande mosquée de Québec qui a fait six morts et 19 blessés le 29 janvier 2017.

Ce soir-là, Mamadou Tanou Barry, Ibrahima Barry, Khaled Belkacemi, Abdelkrim Hassane, Azzeddine Soufiane et Aboubaker Thabti ont perdu la vie lors de l’attentat. Ils ont laissé derrière eux leurs femmes et 17 orphelins.

En raison de la pandémie de coronavirus, la commémoration aura lieu cette année sur Zoom et sur le réseau social Facebook. Vendredi, une récitation du Coran et des invocations pour les défunts et les familles ont été prononcées par deux imams.

Une conférence de presse a également eu lieu en matinée, lors de laquelle un blessé dans la tuerie, Mohamed Khabar, a tenu à remercier la société québécoise “qui nous a aidés à travers cette épreuve”. Il a témoigné avoir reçu “deux balles de haine, deux balles de racisme” qui lui ont causé “une blessure qui va rester”.

“Le côté socialisation va nous manquer, a déclaré à son tour le président du CCIQ, Abderrahim Loukili. Cette journée de commémoration, c’est en général une belle opportunité pour se rapprocher, pour échanger de beaux mots et des câlins, et ça aide sur le chemin de la guérison. Mais ce n’est que partie remise.”

La programmation prévoit une commémoration citoyenne virtuelle vendredi, de 18h à 18h30. Le premier ministre du Québec, François Legault, a enregistré un message en vue de cette commémoration. D’autres conférences seront proposées samedi, ainsi que la projection d’un film.

Encore du travail à faire

Le CCIQ signale que le rassemblement en ligne cherchera à rappeler la solidarité des citoyens et des institutions à l’égard de la communauté musulmane à la suite du drame. Une des organisatrices de l’événement, Maryam Bessiri, a déclaré en conférence de presse que ce sera un “appel à la réflexion (...) de cette société inclusive qu’on veut mettre en place”.

“C’est beaucoup plus qu’un devoir de mémoire”, a-t-elle dit. À côté d’elle, un autre organisateur, Sébastien Bouchard, a déploré pour sa part que le gouvernement du Québec n’ait toujours pas reconnu le racisme systémique ni l’islamophobie comme enjeux.

“Par contre, a ajouté M. Bouchard, une série d’actions contre le racisme ont été annoncées (par le gouvernement) cet automne, et il est nécessaire que ces mesures se transforment en actions concrètes.”

Vendredi, le gouvernement du Canada a annoncé qu’il faisait du 29 janvier la Journée nationale de commémoration de l’attentat à la mosquée de Québec et d’action contre l’islamophobie.

“L’élimination de l’islamophobie est un pilier important de la stratégie canadienne de lutte contre le racisme”, a déclaré le premier ministre Justin Trudeau dans un communiqué diffusé vendredi matin pour marquer l’anniversaire de la tragédie.

La Chambre des communes a également tenu une minute de silence en hommage aux victimes.