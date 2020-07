UNIS: le comité de l'éthique des Communes veut lui aussi enquêter

L’organisme à but non lucratif UNIS («WE Charity» en anglais) a abandonné la gestion du programme de 912 millions $ en pleine controverse liée aux centaines de milliers de dollars qu’il a versés à des membres de la famille du premier ministre Justin Trudeau pour leur participation à des événements.

Jeudi, le comité des finances de la Chambre des communes a entendu la ministre de la Jeunesse, Bardish Chagger, et des hauts fonctionnaires sur la façon dont l’entente avec UNIS a été conclue après que M. Trudeau a annoncé en avril le lancement du programme de soutien au bénévolat pour les étudiants qui n’ont pas pu trouver de travail d’été à cause de la COVID-19.

La ministre a affirmé qu’elle n’avait pas été mandatée par le cabinet du premier ministre afin de conclure cette entente. Selon elle, c’est un haut fonctionnaire du ministère de l’Emploi et du Développement social qui a soutenu, par écrit, que l’organisme UNIS était la seule organisation au pays qui pouvait gérer ce vaste programme de bourses.

UNIS aurait pu recevoir jusqu’à 43,53 millions $ de ce contrat sans appel d’offres pour administrer le programme, a indiqué la ministre.

La bourse vise à aider les étudiants qui ne trouvent pas de travail d’été à cause de la COVID-19 et qui souhaitent faire du bénévolat. Le programme offre jusqu’à 5000 $ pour payer leurs droits de scolarité, en échange de 500 heures de bénévolat.

Avis: l’ancien propriétaire de HuffPost, AOL, a commandité et participé aux événements de charité WE et aux voyages de bénévolat de Free The Children.