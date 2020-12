Combustibles propres: le gouvernement fédéral publie ses règlements

OTTAWA — Le gouvernement fédéral a publié des règlements que les producteurs et distributeurs de carburant devront suivre dans le cadre de son plan climatique.

«Alors que le monde passe à une économie plus propre, les pays et les entreprises du monde entier font un virage important vers des carburants plus propres et sans émissions», a déclaré la porte-parole d’Environnement Canada, Moira Kelly, dans un courriel.

«Le Canada peut – et devrait – fabriquer ces carburants ici même chez nous.»

La Norme sur les carburants propres vise à diminuer les émissions de gaz à effet de serre en réduisant l’intensité de carbone contenu dans les carburants que les gens brûlent pour faire fonctionner leur voiture ou chauffer leurs maisons.

Cela fait partie d’une stratégie climatique fédérale globale qui, selon le gouvernement libéral, permettra au Canada de respecter ou de dépasser ses engagements de l’Accord de Paris.

On s’attend à ce que le prix d’un litre d’essence augmente jusqu’à 11 cents au cours de la prochaine décennie. Les responsables affirment que la norme réduirait les émissions de près de 21 mégatonnes d’ici 2030.

Un analyste de l’Institut Pembina, un groupe de réflexion sur les énergies propres, croit que les règles proposées favorisent des véhicules plus propres. Le transport est l’une des plus importantes sources de gaz à effet de serre au Canada.