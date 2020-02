Dimitri Otis via Getty Images

Déjà une envie de changer de tête vous titille? Pour sortir du tunnel blanc de l’hiver, voici les 5 colorations stars du printemps 2020. Entretien avec Yan De La Sablonnière, coloriste star au salon L’Atelier Coiffure & Esthétique.

«La nuance cannelle, le blond polaire, le marron glacé, les framboises et le «Dip Dye» sont les 5 grandes tendances de la saison prochaine», explique notre spécialiste.

Blond polaire

«Si le blond polaire est LA tendance au registre des blonds, il y aura aussi des blonds cendrés et encore le platine qui a la cote. D’ailleurs avec le printemps, notre teint devient plus doré et se marie mieux avec les nuances plus froides. (Le blond doré demeure bien sûr aussi!)»

Cannelle

«Cannelle - dans la palette des roux - mais avec moins de rouge. Plus doux aussi. C’est mon coup de coeur!»

Le nôtre aussi, cette nuance chaude et ensoleillée nous séduit. Une belle alternative à un roux trop orange ou trop rouge.

Marron glacé

Un peu comme la douceur du même nom d’ailleurs.

«Si les blonds sont froids, les bruns sont plus naturels, disons qu’on va parler de contrastes plus rapprochés. C’est un peu comme si on voulait retrouver la couleur qu’on avait quand on était jeune. Vous voyez ces châtains avec des pointes aussi plus claires?»

Vive les framboises!

Des déclinaisons de roses plus intenses seront au top du palmarès tendance pour les beaux jours. Des déclinaisons gourmandes plus soutenues que les roses plus pâles des années précédentes.

Le Dip Dye

Le dip dye est une coloration capillaire qui revient à colorer les pointes des cheveux (sur 5 centimètres environ) dans une teinte, naturelle ou non, et ce sans transition. La rupture est claire et bien marquée.

«Le Dip Dye permet aussi de changer de tête quand on veut. Quand on est tanné, on coupe les cheveux colorés», explique Yan De La Sablonnière.

Et aussi...

Sachez que le balayage (pour plus de lumière) aura la cote, très différent des mèches, et bien plus délicat. Cela permet d’éclaircir ou de foncer une partie de la chevelure tout en subtilité.

Pour notre professionnel:

- Il est important d’utiliser les bons produits selon la nature de nos cheveux.

- Ne pas faire l’impasse sur les produits thermo-protecteurs.

- Attention aux masques tout de suite après notre coloration, selon les ingrédients contenus ils pourraient faire glisser notre couleur.