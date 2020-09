Cette collision de trous noirs est le chaînon manquant attendu par les chercheurs

Mark Myers, ARC Centre of Excellence for Gravitational Wave Discovery (OzGrav)

Mark Myers, ARC Centre of Excellence for Gravitational Wave Discovery (OzGrav) GW190521, la fusion la plus massive de deux trous noirs détectée par les ondes gravitationnelles

Il y a 7 milliards d’années, un événement cataclysmique a eu lieu dans l’univers: la fusion de deux trous noirs, entraînant la création d’un géant, dont la masse équivaut à 142 soleils. Cet événement était tel qu’il a bousculé la structure même de l’espace dans des proportions titanesques, avec l’émission d’importantes ondes gravitationnelles dans toutes les directions. Le 21 mai 2019, après avoir voyagé des milliards de milliards de kilomètres, ces lointaines traces du passé ont été captées par des scientifiques.

Ce n’est pas la première fois que l’humanité observe des ondes gravitationnelles. Leur détection, en 2015, a d’ailleurs été récompensée d’un prix Nobel il y a trois ans. Mais c’est la première fois que Ligo et Virgo, les deux instruments qui scrutent les tréfonds de l’univers, ont capté la création d’un trou noir aussi massif et aussi ancien.

Les centaines de chercheurs à l’origine de cette découverte viennent de publier leurs résultats ce mercredi 2 septembre dans les revues Physical Review Letters et Astrophysical Journal Letters. Plus exactement, c’est la fusion de deux trous noirs plus petits (85 et 65 fois la masse du Soleil) qui a été observée. “C’est la toute première donnée qui pourrait nous permettre de créer un lien entre les trous noirs stellaires, créés par l’effondrement d’étoiles, et les trous noirs supermassifs, de millions ou milliards de masses solaires”, explique au HuffPost Nelson Christensen, chercheur au CNRS et responsable de l’équipe ayant écrit l’un des deux articles.

Une masse “intermédiaire”

Depuis 2015, plusieurs fusions de trous noirs ont été observées grâce à Ligo et Virgo, deux interféromètres, des gigantesques tubes mesurant des kilomètres et scrutant de petites déviations dans le parcours de laser, preuve du passage d’ondes gravitationnelles. Mais GW 190521, ce trou noir 142 fois plus massif que le Soleil (dont la création est schématisée ci-dessous), est particulier.