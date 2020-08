Marwan Naamani/picture alliance via Getty Images L’explosion qui aurait fait au moins 181 morts et plus de 6500 blessés a été attribuée à un entreposage négligent de plusieurs tonnes de nitrate d’ammonium.

Une collecte d’urgence de contenants consignés se tiendra la fin de semaine prochaine afin d’amasser des fonds pour la Croix-Rouge libanaise, à la suite de la terrible explosion qui a ravagé Beyrouth le 4 août dernier.

Le projet nommé «Mes contenants pour le Liban» est mené par Consignaction et la Fondation St-Hubert. Les collectes se dérouleront ainsi les vendredi, samedi et dimanche 28, 29 et 30 août dans les stationnements de quatre restaurants St-Hubert de Montréal et de Laval.

Toutes les sommes recueillies à cette occasion seront remises à la Croix-Rouge libanaise via la Croix-Rouge canadienne. Consignaction s’est par ailleurs engagé à doubler la valeur des dons.

«Le drame libanais ne laisse personne insensible et, dans ce genre de situation, on se demande toujours comment on peut aider, a fait valoir par communiqué Sophie Boissonneault, directrice des communications de BGE, qui chapeaute le programme Consignaction. Le don de contenants consignés est une façon toute simple de contribuer à l’effort collectif sur le terrain à Beyrouth.»

Consignaction assure également que les règles de la santé publique seront suivies, avec notamment la distanciation physique et le port d’équipement de sécurité.



Horaire des collectes

Vendredi 28 août 10 h à 19 h

Samedi 29 août 9 h à 16 h

Dimanche 30 août 9 h à 16 h

À Montréal:

St-Hubert Express Marcel-Laurin

1300 boulevard Marcel-Laurin (Saint-Laurent)

Rôtisserie St-Hubert Lajeunesse

10520 rue Lajeunesse (Ahuntsic)

À Laval:

Rôtisserie St-Hubert Chomedey

3325 boulevard Saint-Martin O.



St-Hubert Express Ste-Dorothée

1150 Desserte Ouest de l’autoroute 13 (Méga-Centre)

