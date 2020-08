Les 5 meilleures nouvelles collations en épicerie

Jose Luis Pelaez Inc via Getty Images

Rentrée scolaire rime avec retour de la préparation des lunchs. Pour accompagner fruits et légumes, voici une sélection de délicieuses collations mi-santé, mi-gâteries pour petits et grands.

Barres de fruits et avoine GO PURE - Leclerc

Ces petites barres faites de flocons d’avoine entière, de pommes déshydratées et de pâte de dattes sont surprenantes. Elles sont moelleuses avec un goût fruité très prononcé qui se mêle bien à celui du gruau. Six variétés : fraise-banane (de loin notre préférée), fraises, framboises, cerises (qui goûte un peu le bonbon), noix de coco et ananas (comme un piña colada) et raisins. Si elles ne sont pas grasses, elles contiennent quand même beaucoup de sucre, soit 10g pour une barre de 28g. Évidemment, ça ne remplace pas un fruit, mais ça peut nous donner de l’énergie juste avant de l’activité physique.

Environ 2$ pour 5 barres - Disponible dans toutes les épiceries

Barres KIND Plus+

Les barres KIND nous arrivent avec de plus grands formats pour sustenter nos envies de sucré et de croquant. 25% plus grosses que leurs barres traditionnelles, elles sont parfaites comme dessert ou pour donner un boost d’énergie après une activité sportive. On a particulièrement aimé la variété beurre d’amandes et chocolat noir. Gros morceaux de noix, pas trop sucrée (au goût, puisqu’elle en contient quand même 8g), et une petite touche crémeuse. Une chouette gâterie. Les variétés Beurre d’arachide ainsi que Chocolat noir et noir sont aussi offertes dans le format «Plus+».

Canneberges séchées tranchées, sans sucre ajouté - Patience Fruit & Co

Impossible de ne pas craquer pour ces petites baies rouges acidulées. L’entreprise québécoise Patience Fruit & Co vient de lancer ses canneberges séchées biologiques sans sucre ajouté, tout aussi délicieuses et parfaites pour ajouter à nos recettes. Elles sont également fortifiées en fibres, grâce à l’ajout de fibres de tapioca.

Vous avez la dent un peu plus sucrée? Optez pour la délicieuse version sucrée au jus de pomme. Quelques minutes suffisent pour passer au travers du sac. Encore mieux : leurs «mélanges énergie». On a succombé au «Délice tropical» avec canneberges séchées, noix de cajou, graines de citrouille, graines de tournesol et noix de coco grillée. Croquant, sucré-salé. C’est addictif!

Maïs soufflé aux truffes - Pipcorn

Une délicieuse grignotine riche en fibres, faible en gras, avec une liste d’ingrédients courte qui satisfait notre envie de salé et de croquant, c’est gagnant. D’autant plus lorsqu’elle est assaisonnée à la (vraie) truffe, lui donnant de délicates et riches notes terreuses qui séduisent les papilles. Les grains sont étonnamment plus petits que le pop corn traditionnel qu’on mange au cinéma, nous permettant de restreindre davantage nos portions. Ils gardent également leur croquant même une fois le sac ouvert.

Gruau - Yumi Organics

Les mélanges à gruau 100% biologiques de Yumi se préparent non seulement en 30 secondes, mais contiennent en plus seulement 210 calories, moins de 6g de sucre et sont riches en protéines, fibres, vitamines et antioxydants. Oui, et re-oui! Goûtez à la plus récente saveur : canneberge-érable. Un régal!