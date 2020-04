Lors de votre dernière épicerie, vous avez rempli le panier de produits essentiels, vous vous êtes lavés huit fois les mains, avez même - si vous êtes chanceux - trouvé de la farine. Mais vous avez oublié de quoi sustenter vos fringales… Ouch! Voici 10 idées de collations saines - qui ne sont pas des fruits et légumes - à trouver à l’épicerie.

Canneberges bio et mélanges de noix - Patience Fruit & Co

Patience Fruit & Co

Impossible de ne pas craquer pour ces petites baies rouges acidulées. L’entreprise québécoise Patience Fruit & Co vient de lancer ses canneberges séchées biologiques sans sucre ajouté, tout aussi délicieuses et parfaites pour ajouter à nos recettes. Vous avez la dent un peu plus sucrée? Optez pour la délicieuse version sucrée au jus de pomme. Quelques minutes suffisent pour passer au travers du sac. Encore mieux : leurs «mélanges énergie». On a succombé au «Délice tropical» avec canneberges séchées, noix de cajou, graines de citrouille, graines de tournesol et noix de coco grillée. Croquant, sucré-salé. C’est addictif!

Croustilles à base de chou-fleur - Hippie Snacks

Ces croustilles disponibles en deux saveurs (originale et ranch classique) sont absolument succulentes en plus d’avoir une liste d’ingrédients intéressante : chou-fleur, lait de coco, graines de citrouille, farine de riz brun, graines de sésame. Elles contiennent quand même beaucoup de gras et de sel, soit 530 mg pour 12 croustilles, l’équivalent de 22% du maximum qu’un adulte devrait consommer au cours d’une journée. On se les garde pour la collation.

Kéfir au lait de coco - Maison Riviera

Riches en probiotiques (2 milliards par contenant), les nouveaux kéfirs sans lactose de Maison Riviera sont absolument délicieux et nutritifs. Onctueux et relevés d’une savoureuse touche de coco, ils sont disponibles en trois saveurs : nature, vanille et framboise. Protéines, vidâmes A, B12 et D sont au rendez-vous. On l’ajoute dans nos boissons ou céréales matinales.

Compotes aux pommes à la grenade non sucrées - Mott’s Fruitsations

De vrais fruits, pas de sucre, et des saveurs franches de grenade sans avoir à s’acharner sur le décorticage du fruit exotique pour le déguster. Quoi demander de mieux?

Granola salé romarin et parmesan - Granolust

Granolust

On connaît tous les granolas sucrés, mais avez-vous déjà essayé une version salée? La jeune entreprise québécoise Granolust propose une surprenante variation au romarin et parmesan qu’on déguste sur nos salades ou simplement à grandes poignées devant la télé.

15$ pour un sac de 300g. Voyez les points de vente

Gruau - Yumi Organics

Yumi Organics

Les mélanges à gruau 100% biologiques de Yumi se préparent non seulement en 30 secondes, mais contiennent en plus seulement 210 calories, moins de 6g de sucre et sont riches en protéines, fibres, vitamines et antioxydants. Oui, et re-oui! Goûtez à la plus récente saveur : canneberge-érable. Un régal!

8,99$ pour 6 sachets - Voyez les points de vente

Fromage OKA L’Artisan - Agropur

Un fromage fin d’ici en format collation, on ne dit pas non!

5 potions : 4,99$ / 8 portions : 7,99$ - Disponible dans toutes les épiceries

Bouchées aux noix pistaches et graines de citrouille - Le Choix du Président

Ces petites bouchées de noix composées de seulement cinq ingrédients nous réveillent. Elles nous donnent en fait juste la petite dose croquante et salée dont on avait besoin.

3,49$, chez Maxi et Provigo

Danone 100% naturel/sans sucre ajouté

Il n’y a pas plus nature que le nouveau yogourt nature de Danone. Ingrédients de source 100% naturelle, sans sucre ajouté ni édulcorants artificiels. Heureusement, Danone propose aussi des saveurs à la vraie purée de fruits (bleuets, cerises, pêches-mangues, framboises, et vanille) qui viennent réconforter un peu nos papilles habituées au sucre.

Si ce n’était pas des fruits, le yogourt ne contiendrait que le sucre naturellement présent dans le lait. Les adeptes d’alimentation santé se réjouissent. Les becs sucrés, un peu moins.

Trempettes chaudes - Arctic Gardens

Vos légumes d’hiver n’ont pas trop de goût? Trempez-les dans les savoureuses trempettes d’Arctic Gardens. Comme elles sont portionnées en pépites de 20g, on peut dégeler au micro-onde que le nécessaire et les déguster avec légumes et craquelins. Elles débordent de légumes, sont faibles en gras, mais riches en goût!

ENCORE PLUS D’IDÉES

Éditions Pratico pratiques

Caty Bérubé derrière le blogue Les plaisirs gourmands de Caty propose dans son plus récent livre culinaire 100 recettes de collations à moins de 150 calories à faire à la maison. Toutes des alternatives saines aux aliments gras et sucrés qu’on a habituellement envie de manger devant un bon film!